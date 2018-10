L'avenir de Vidéotron passe par Fizz et Helix

Fizz est un fournisseur de forfaits cellulaire et internet bon marché, un concurrent de Fido, qui appartient à Rogers, et Koodo, le pendant de Telus.

Destinée aux 18 à 35 ans, la marque Fizz, lancée sous forme bêta en septembre dernier, permet de reporter ses données inutilisées au mois suivant ou encore de les transmettre à un ami ; une caractéristique susceptible de faire un tabac auprès des utilisateurs, selon la publication internet spécialisée mobilesyrup.com. Fizz sera entièrement numérique, sans centre d'appels.

« C'est très différent du Vidéotron que vous connaissez », a fait remarquer Manon Brouillette, présidente et chef de la direction sortante de Vidéotron. Elle prenait la parole devant le Cercle canadien de Montréal, hier midi. « On voulait être là où on ne nous attendait pas. [...] On est très fiers de ce nouveau bébé. »

Avec cet ajout, Vidéotron espère atteindre 25 % de parts du marché du sans-fil au Québec d'ici 2022. Elle en détient actuellement 17 %, tandis que Bell en contrôle 30 %.

HELIX

Quant à Helix, il s'agit d'un début de réponse à Google Home. Technologie issue du partenariat avec l'américaine Comcast, Helix est le nouveau nom donné au service Illico multiplateforme, en évolution.

« C'est un réel statement d'innovation que l'on propose, a insisté Mme Brouillette. Helix permet de déployer un écosystème capable d'évoluer à grande vitesse, qui va être capable de concurrencer avec les GAFA [Google, Apple, Facebook, Amazon] tout en respectant notre ADN et en s'adaptant aux besoins de nos clients dans leur foyer de plus en plus connecté, partout au Québec. »

Le service proposera une expérience télé évoluée, grâce à la technologie IP, un peu à l'image de Fibe chez Bell.

De plus, il sera désormais possible aux clients de Vidéotron de parler à leur télécommande. « Une commande vocale qui va dorénavant transcender toute la connectivité à la maison. De contrôler son chauffage avec la commande vocale, ça va être simplifié comme ça ne se peut pas », a-t-elle donné comme exemple. Le service incorporera en effet des composantes de domotique, d'où l'analogie avec Google Home.

Mme Brouillette a annoncé récemment son départ de l'entreprise de 7000 employés et de 3 milliards de dollars en revenus annuels. La quinquagénaire occupait ce poste depuis cinq ans. Elle était entrée au service de Vidéotron il y a 15 ans. Mme Brouillette a pris soin de préciser au début de son allocation qu'elle ne parlerait pas de ses plans d'avenir. Elle n'a pas non plus rencontré les journalistes après son allocution, ce qui est pourtant coutume dans ce genre de causerie.