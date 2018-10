Postmedia affiche une perte de 22,8 millions

L'entreprise, qui détient le National Post ainsi que d'autres journaux, dont la Montreal Gazette et le Ottawa Citizen, en plus de certaines publications numériques, a vu sa perte par action se chiffrer à 24 cents.

Cette perte se comparait à un bénéfice de 40,3 millions, soit 43 cents par action, pour la même période l'an dernier, alors que l'entreprise avait profité d'un gain tiré de la vente d'Informart et de plus faibles dépenses de restructuration que celles de cette année.

Les revenus trimestriels de Postmedia ont reculé à 158,68 millions, en regard du chiffre d'affaires de 176,8 millions de l'an dernier. Les revenus numériques ont progressé de 10 % pour atteindre 28,9 millions.

La société a annoncé en juin qu'elle entreprendrait une nouvelle ronde de mesures de réduction de coûts visant à réduire les frais de personnel d'environ 10 % pour l'exercice financier clos le 31 août, par l'entremise de départs volontaires et involontaires.

Cette opération survient alors que les revenus de la plupart des journaux traditionnels et des diffuseurs sont en déclin face à la concurrence des médias numériques et des services internet qui se disputent leurs auditoires et annonceurs.