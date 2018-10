Acquisition de NCC par Stingray : feu vert du CRTC

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a donné son feu vert à la transaction d'un demi-milliard de dollars permettant à Groupe Stingray Digital d'effectuer une percée dans l'industrie radiophonique au Canada grâce à l'acquisition de Newfoundland Capital (NCC).

Annoncée en mai dernier, cet accord permet à l'entreprise québécoise, jusqu'à présent spécialisée dans les services numériques, de mettre la main sur les 101 licences, soit 82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM, détenues par la société établie en Nouvelle-Écosse. Elle est également propriétaire de 72 stations de radio locales.

Toutes les approbations réglementaires requises ont été obtenues, ont indiqué mardi les deux compagnies, et la clôture de la transaction est prévue aux alentours de vendredi.

La transaction prévoit que chaque actionnaire de NCC devrait recevoir environ 0,15 371 action à droit de vote subalterne de Stingray et près de 13,17 $ en espèces pour chaque action de NCC dont il est propriétaire.

Établie à Montréal, Stingray détient des chaînes de télévision spécialisées et des services de musique et de vidéoclips multi-plateformes. Newfoundland Capital détient des stations de radio locales dans sept provinces canadiennes et emploie environ 800 personnes.