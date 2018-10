Netflix renoue avec une forte croissance des abonnés, l'action décolle

Le titre de la plateforme de vidéo en streaming prenait 11% à 384,49 dollars dans les échanges électroniques d'après séance.

Une nouvelle fois, le groupe - derrière des succès comme The Walking Dead, House of Cards ou Orange is the New Black - attribue ses performances à son «vaste portefeuille de programmes originaux» dans sa traditionnelle lettre aux actionnaires de présentation des résultats.

«Nous avons fait beaucoup de chemin en 5 ans, lorsque nous avons lancé les contenus originaux», a relevé la plateforme.

«En plus de notre succès commercial, nous sommes extrêmement heureux de voir que les auteurs avec lesquels nous travaillons sont reconnus pour leur travail», dit encore le groupe, qui souligne avoir aligné 112 nominations aux prix Emmy, équivalent des Oscars pour la télévision américaine.

Sa série The Crown a reçu en septembre l'Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique, pour Claire Foy, qui y interprète la reine Élisabeth II.

En engrangeant près de sept millions de nouveaux abonnés dans le monde, Netflix a pulvérisé ses propres objectifs (+5 millions) et a ainsi rassuré les investisseurs, qui s'étaient montrés très déçus par le nombre d'abonnés au deuxième trimestre, bien en deçà des prévisions du groupe.

Certains analystes avaient estimé que le conte de fées était terminé pour Netflix tant la concurrence est féroce et le marché américain mature.

Mais, a souligné le PDG Reed Hastings lors d'une entrevue avec un analyste diffusée sur l'internet, la mauvaise surprise du deuxième trimestre venait d'un simple souci dans l'ajustement des prévisions et non d'un «changement dans le "business"».

La croissance est «remarquablement stable», a-t-il assuré.

Géographiquement, la hausse du nombre d'abonnés s'est faite à la fois aux États-Unis, avec 1,1 million de nouveaux abonnés (contre 650 000 attendus), et à l'international avec 5,9 millions, soit 1,5 million de plus qu'anticipé.

Netflix, qui ne semble pas pâtir de ses récentes hausses de tarifs, prévoit 9,4 millions de nouveaux abonnés au quatrième trimestre.

Ces performances se reflètent dans ses finances, avec un bénéfice net trimestriel multiplié par plus de trois sur un an, à 400 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires pour sa part est conforme aux attentes, à 4 milliards de dollars (+34 %).

Le groupe investit énormément dans les programmes : environ 8 milliards de dollars prévus cette année.

«Certes, nous faisons d'énormes investissements dans les contenus» mais «ils devraient nous permettre de poursuivre la croissance de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices à très long-terme», fait valoir Netflix.

Pionnier du secteur, il doit faire face à une concurrence croissante et féroce, d'Amazon, Hulu, HBO ou encore d'acteurs plus traditionnels, comme Disney, qui lancent des services de streaming.

Selon le cabinet eMarketer, qui estime que Netflix représente les trois quarts du marché américain du streaming, le groupe devrait garder une longueur d'avance sur ses concurrents pendant un bon moment.