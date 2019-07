«Course contre la montre» pour protéger l'OMC

Joël-Denis Bellavance

La Presse La Presse

(Ottawa) Le Canada et ses principaux alliés internationaux qui souscrivent aux règles du commerce international et qui croient aux vertus du libre-échange sont engagés dans une véritable course contre la montre afin d'éviter que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ne devienne dysfonctionnelle en décembre, à cause du refus des États-Unis de nommer de nouveaux juges à la section d'appel de l'organisation.