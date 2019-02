Colloque à Washington sur le sort incertain de l'ACEUM

D'anciens élus, des diplomates et des dirigeants d'entreprise du Canada, des États-Unis et du Mexique se réunissent à Washington jeudi pour se pencher sur le sort incertain du nouvel accord commercial nord-américain.

L'événement d'une journée, organisé par le Conseil canado-américain des entreprises, réunit notamment des personnalités politiques et des diplomates toujours en poste ou passés à autre chose. Ils discutent de moyens d'accélérer la ratification de l'Accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM).

Le président Donald Trump n'est pas présent physiquement, mais il alimente quand même toutes les discussions. Joe Crowley, ancien représentant démocrate de New York au Congrès, qui a perdu sa nomination l'année dernière aux mains de l'étoile montante Alexandria Ocasio-Cortez, a soutenu que M. Trump avait utilisé la question du commerce « comme une arme », s'aliénant du coup deux puissants alliés des États-Unis.

Gordon Giffin et Jim Blanchard, deux ex-ambassadeurs américains au Canada, ont partagé un atelier avec l'ancien émissaire canadien Gary Doer, qui ont tous trois exhorté la Maison-Blanche à lever ses tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Les trois anciens diplomates ont convenu que l'accord de libre-échange ne pourrait être adopté sans la levée de ces tarifs.

L'ACEUM, qui a été signé par les leaders des trois pays le 30 novembre dernier en marge du sommet du G20 en Argentine, n'a toujours pas été ratifié par les législatures. Aux États-Unis, un certain nombre d'élus démocrates et républicains ont indiqué qu'ils ne le soutiendraient pas sous sa forme actuelle.

Les démocrates, en particulier, soutiennent que l'accord n'est pas assez musclé aux chapitres des droits des travailleurs et de l'environnement. Certains élus n'apprécient pas non plus les protections étendues des brevets sur les médicaments, mais des responsables américains affirment que ces enjeux pourront être réglés dans d'éventuelles lettres annexes, ou dans le projet de loi au Congrès sur la mise en oeuvre de l'accord.