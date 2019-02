Guerre commerciale É.-U./Chine: l'UE grande victorieuse

Dans une étude intitulée « Guerres commerciales : perdants et gagnants », la Cnuced, une agence de l'ONU spécialisée dans le commerce et le développement, examine les répercussions des hausses tarifaires en vigueur aux États-Unis et en Chine, ainsi que les effets de la prochaine augmentation annoncée pour le 1er mars si aucun accord n'est trouvé jusque là entre Washington et Pékin.

« Le commerce bilatéral entre les États-Unis et la Chine diminuera et sera remplacé par des échanges en provenance d'autres pays », a expliqué Pamela Coke-Hamilton, responsable de la division commerce international à la Cnuced, dans un communiqué.

L'étude de l'ONU montre ainsi que sur les 250 milliards de dollars d'exportations chinoises assujetties aux droits de douane américains, seuls 6 % seront remplacés par des entreprises américaines, environ 12 % seront conservés par des entreprises chinoises et environ 82 % seront « capturés » par des entreprises de pays tiers.

De même, sur les quelque 110 milliards de dollars d'exportations américaines assujetties aux droits de douanes chinois, seuls 5 % tomberont dans l'escarcelle d'entreprises chinoises, moins de 10 % resteront dans les mains des Américains et environ 85 % seront « capturés » par les entreprises d'autres pays.

Qui sont les gagnants ?

D'après les experts de l'ONU, les pays qui devraient bénéficier le plus des tensions sino-américaines sont ceux qui « sont les plus compétitifs et qui ont la capacité économique de remplacer les entreprises américaines et chinoises ».

L'UE devrait être la grande gagnante et rafler environ 70 milliards de dollars sur la totalité des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis (dont 50 milliards d'exportations chinoises vers les États-Unis et 20 milliards d'exportations américaines vers la Chine), selon l'étude.

Les autres vainqueurs devraient être le Japon, le Mexique et le Canada, qui devraient recevoir chacun plus de 20 milliards de dollars supplémentaires d'exportations. Viennent ensuite l'Australie, le Brésil, l'Inde, les Philippines, le Pakistan et le Vietnam, entre autres.

La guerre commerciale peut toutefois aussi avoir des effets négatifs.

Le marché du soja est un bon exemple, selon la Cnuced. Si les droits de douane chinois sur le soja américain ont permis au Brésil de devenir le principal fournisseur de cette céréale en Chine, parallèlement, les entreprises brésiliennes utilisant le soja pour nourrir leur bétail doivent faire face à une hausse des prix alimentée par la demande chinoise.

L'étude souligne aussi que, plus globalement, les effets négatifs de la guerre commerciale à l'échelle mondiale sont susceptibles d'être plus importants.

Les économistes sont notamment inquiets de l'impact de ces tensions sur la croissance économique, et, à terme, sur les marchés financiers, le marché des changes et les cours des matières premières.