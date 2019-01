Pas d'agriculture dans un accord commercial États-Unis-UE

« Nous avons été très clairs que de notre côté nous n'incluerons pas l'agriculture, cela a été dit très clairement dès le départ », a insisté Mme Malmström devant quelques journalistes. Elle a rencontré Robert Lighthizer, le représentant américain au commerce, mardi pour tenter de trouver une voie concrète pour résoudre les différends commerciaux entre l'UE et les États-Unis.

Fin juillet, le président américain Donald Trump et le chef de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avaient entériné le principe d'une entente commerciale entre les deux blocs pour mettre fin aux tensions, au moment où M. Trump menaçait de taxer lourdement l'industrie automobile européenne.

Mme Malström a souligné que les importations de soja américain dans l'UE avaient plus que doublé, après que les agriculteurs américains ont été frappés de plein fouet par les tarifs douaniers imposés par la Chine en guise de réponse à la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump.

Entre juillet et décembre 2018, les importations de soja ont bondi de 112 % par rapport à la même période en 2017 et Bruxelles a lancé en décembre la procédure visant à autoriser l'utilisation de soja américain dans les biocarburants, ce qui pourrait contribuer dans les prochains mois à une nouvelle hausse des importations.

La Commission européenne a entamé les procédures pour soumettre les ébauches de mandats de négociations aux pays membres pour arriver à un accord avec Washington sur une coopération règlementaire et un accord supprimant les taxes sur les biens industriels.

Ce dernier point n'a pas encore avancé, les États-Unis étant concentrés sur les discussions pour mettre fin à la guerre commerciale avec la Chine.

Mme Malmström a souligné qu'il « serait très bon pour les deux parties si nous pouvions éliminer les tarifs douaniers sur tous les produits industriels », y compris le secteur automobile.

Avant le sommet avec Jean-Claude Juncker, Donald Trump avait menacé de frapper les importations auto européennes de tarifs douaniers punitifs. Il n'est pour l'instant pas passé à l'acte et Mme Malmström a estimé que les Américains respecteront l'engagement de ne pas imposer de nouvelles taxes douanières pendant les discussions.

Mme m Malmström s'exprimait juste avant une réunion trilatérale avec le Japon et les États-Unis sur différentes questions commerciales dont celle concernant « les pratiques qui faussent les échanges » internationaux et qui vise directement la Chine.

Les trois pays veulent faire des propositions dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour remédier à ces pratiques.

« Nous nous inquiétons de nombreuses pratiques de la Chine parce qu'il n'y a pas de règles de l'OMC pour cela et c'est ce à quoi nous essayons de répondre », a déclaré la Commissaire.