Chine-Argentine: échange de monnaies de 9 milliards de dollars

« Ce nouvel accord contribuera à la plus grande stabilité financière et facilitera aussi les échanges commerciaux entre les deux pays », selon le communiqué de l'autorité monétaire argentine.

Secouée en 2018 par une crise économique, la 3e économie d'Amérique latine a par ailleurs sollicité l'aide du FMI qui a débloqué 57 milliards de dollars pour stabiliser l'économie argentine à la dérive.

Dimanche à Buenos Aires, Chinois et Argentins ont signé 30 accords commerciaux ou financiers.

Au lendemain du G20 où il a conclu une trêve dans la guerre commerciale avec les États-Unis, le président chinois Xi Jinping a été reçu en visite d'État par le président argentin de centre droit Mauricio Macri.

« Nous étendons la coopération en matière économique, agricole, financière et d'infrastructures », a déclaré M. Xi lors d'une déclaration à la presse en compagnie de son homologue argentin.

La Chine est le second partenaire commercial de l'Argentine, derrière le Brésil. En 2017, la balance commerciale entre es deux pays était nettement en faveur de Pékin avec des ventes en Argentine pour 17 milliards US, et près de 8 milliards de dollars d'importations de produits argentins.

Pékin et Buenos Aires avaient déjà accordé un swap de 11 milliards de dollars en 2014 durant le mandat de Cristina Kirchner, présidente de gauche de l'Argentine de 2007 à 2015.

Xi Jinping a reçu en cadeau un cheval de polo, une discipline dans laquelle l'Argentine est de loin le numéro 1 mondial.