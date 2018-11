Le feu vert chinois aux marques déposées d'Ivanka Trump dénoncé

Les autorités chinoises ont approuvé récemment des demandes de marques déposées de la part d'Ivanka Trump, fille et conseillère de Donald Trump, ce qui soulève des questions d'ordre éthique en pleine guerre commerciale sino-américaine, fustige mardi une association à but non-lucratif.

Agence France-Presse New York

Ivanka Trump Marks LLC a reçu en octobre des approbations préliminaires pour 16 marques déposées, affirme Citizens for Responsibility and Ethics s'appuyant sur des documents officiels.

Ces autorisations couvrent de nombreux produits tels des sacs à main, des parapluies, des maillots de bain ou encore des bonnets de douche.

Pour Citizens for Responsibility, association basée à Washington, ces demandes sont malvenues parce qu'elles interviennent au moment où Washington et Pékin s'imposent réciproquement des droits douaniers supplémentaires sur de nombreux produits.

« Ivanka a reçu une autorisation pour ces nouvelles marques déposées en Chine alors que son père continue de mener une guerre commerciale avec la Chine », s'étonne Caroline Zhang, responsable des réseaux sociaux pour l'association.

Et de poursuivre : « vu qu'elle a gardé le contrôle de ses marques déposées à l'étranger, le grand public va continuer à se demander si le président Trump a pris des décisions de politique étrangère dans son intérêt et celui des affaires de sa famille ».

Rejetant le soupçon de conflit d'intérêts, Abbe Lowell, avocat d'Ivanka Trump pour les questions éthiques, fait valoir que les requêtes avaient été effectuées en 2016, soit avant la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle et « bien avant » qu'elle ne devienne conseillère de son père.

« Ces demandes visaient à protéger le nom de Madame Trump de façon générale et à éviter que d'autres l'usurpent et s'en servent pour écouler des produits », a insisté auprès de l'AFP Peter Mirijanian, porte-parole de M. Lowell. « C'est une pratique commune en matière de marques et c'est pour cela que les demandes ont reçu le feu vert » des autorités chinoises.

Depuis le début de l'année, l'administration Trump a imposé des droits douaniers sur des produits importés chinois d'une valeur de 250 milliards de dollars.

Pékin a riposté en prenant des mesures de rétorsion d'une ampleur similaire sur des importations américaines.

Les deux pays qui sont également les deux premières économies mondiales discutent actuellement de l'avenir de leur partenariat commercial et il est difficile de dire s'ils vont parvenir à un accord.