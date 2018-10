Annulations en cascade avant un sommet économique saoudien

Agence France-Presse

Washington

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin est le dernier - et l'un des plus prestigieux - invités en date à annuler sa participation à une grande conférence économique organisée à Riyad, un peu plus de deux semaines après la disparition du journaliste saoudien, critique du pouvoir, Jamal Khashoggi.