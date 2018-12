La Caisse et Claridge remettent 100 millions dans un fonds immobilier

Les engagements à venir prendront la forme d'un investissement en avoir (équité) de l'ordre de 5 à 15 millions par projet.

En 2016, ces deux partenaires, par l'entremise d'Ivanhoé Cambridge et de Claridge, avaient conclu un premier partenariat de 100 millions, aujourd'hui entièrement engagés.

L'enveloppe a permis d'investir dans neuf projets, comme ceux des appartements locatifs Les Loges Saint-Nicolas d'Immostar, à Lévis, ou le 6795, Marconi, à Montréal, un immeuble industriel converti en bureaux lofts pour Microsoft.

Tous les projets du premier véhicule de 100 millions ont atteint l'étape de la construction ou ont été achevés, soutiennent les parties.

« On a eu du succès avec le premier partenariat et on veut continuer la stratégie avec ce deuxième véhicule avec Claridge et Wayne Heuff », indique Ezio Sicurella, vice-président directeur, Résidentiels, Hôtels et Fonds d'investissements immobiliers, d'Ivanhoé Cambridge.

Questionnés sur ce sujet précis, les partenaires ouvrent la porte à une participation dans la reconversion des terrains de la Molson si jamais l'occasion se présente.

« Le promoteur qui va gagner le concours et qui va finir par être l'acheteur de la brasserie Molson sur la rue Notre-Dame peut décider de s'entourer de plus d'un partenaire financier, dit M. Heuff, VP exécutif et DG de Claridge Immobilier. Si, par exemple, il faut 100 millions comme mise de fonds pour commencer la mise en valeur des terrains, il peut y avoir plusieurs partenaires financiers associés au promoteur. »

M. Heuff s'attend de toute façon à investir la totalité des 100 millions à l'intérieur d'un délai de deux ans, en raison de l'effervescence de l'économie à Montréal et à Québec.