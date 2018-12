Ventes de logements records à Montréal en novembre

Selon la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM), il y a eu 3630 ventes résidentielles le mois dernier, ce qui a établi un nouveau record de ventes pour un mois de novembre.

Il s'agissait en outre d'une 45e augmentation mensuelle consécutive des ventes, a précisé la CIGM.

Le nombre de nouvelles inscriptions à la vente a diminué de 6 % par rapport à l'année dernière, tandis que le nombre d'inscriptions actives a diminué de 18 % pour s'établir à 21 089.

Parmi les différents types d'immeubles, les ventes de copropriétés ont augmenté de 10 % d'une année à l'autre, à 1256 unités, tandis que celles de maisons unifamiliales ont grimpé de 3 % à 1930. Les ventes de plex, qui comprennent de deux à cinq logements, ont atteint 436, en hausse de 6 % par rapport à l'année précédente.

Le prix médian des copropriétés a augmenté de 5 % par rapport à il y a un an, à 264 900 $, tandis que le prix médian des maisons unifamiliales a également bondi de 5 %, pour atteindre 334 000 $. Le prix médian des plex était de 520 000 $, en hausse de 2 %.

« Les propriétés trouvent preneur de plus en plus rapidement dans la région montréalaise, alors que le délai de vente moyen, toutes catégories de propriétés confondues, était de 80 jours en novembre, soit 7 jours de moins qu'il y a un an », a affirmé dans un communiqué la présidente du conseil de la CIGM, Nathalie Bégin.

« Ce sont les unifamiliales et les plex qui se vendent le plus rapidement, soit en 72 jours en moyenne, tandis que les copropriétés mettent 94 jours avant d'afficher la mention'vendu'. »

La CIGM représente plus de 9500 membres dans la région de Montréal.