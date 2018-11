Coteau-du-Lac: Broccolini devient copropriétaire d'un immense parc industriel

Le promoteur et entrepreneur Broccolini devient copropriétaire de l'une des principales réserves de terrains immédiatement disponibles au développement industriel dans la région montréalaise.

La société qui va construire le nouveau siège social de la Banque Nationale au centre-ville de Montréal devient en effet partenaire du parc industriel Alta, à Coteau-du-Lac, sur la route de Toronto, près de Salaberry-de-Valleyfield, à 60 kilomètres de Montréal.

Les terrains à développer représentent une superficie de 17 millions de pieds carrés, de quoi faire rêver tous les commissaires industriels du Grand Montréal.

« On a fait une entente de développement où effectivement on devient partenaire du parc industriel d'Alta », confirme Roger Plamondon, président, groupe immobilier, chez Broccolini, dans un entretien. Son partenaire principal est la société Alta Industriel, dont le président est Pierre Latreille.

« On a bon espoir d'être capable d'annoncer pas seulement un, mais de multiples projets en 2019 », confie M. Plamondon.

Il espère boucler la totalité de l'aménagement du parc industriel d'ici de cinq à sept ans. Les entreprises de transport, centres de distribution et autres activités de logistique sont les cibles convoitées, même si Broccolini ne dira pas non à une entreprise manufacturière d'envergure.

« On est capables d'offrir une solution de remplacement plus que valable à Cornwall. » - Roger Plamondon, président, groupe immobilier, chez Broccolini

La ville ontarienne, située à 60 kilomètres plus à l'ouest, a su attirer au fil des ans sa part de centres de distribution de grands détaillants, comme celui de Walmart.

Pour le moment, M. Plamondon prévoit la construction d'une douzaine de bâtiments, de superficies variant de 250 000 pieds carrés à plus de 1 million de pieds carrés, pour un total de 6 millions de pieds carrés. Les investissements pourraient alors dépasser les 500 millions.

« De nos jours, un centre de distribution de 1 million de pieds carrés représente un investissement de 100 millions et plus », souligne M. Plamondon. Le président du groupe immobilier est bien placé pour parler, car c'est Broccolini qui construit le centre de distribution IKEA à Beauharnois, équipé de la technologie dernier cri.

UN DÉLAI À CANADIAN TIRE

Broccolini est aussi celui qui a bâti le centre de distribution de Canadian Tire à Coteau-du-Lac. Où en est-on au juste avec le projet d'agrandissement de 300 millions et d'une capacité annuelle de 50 000 conteneurs du centre de distribution du détaillant au triangle rouge ? avons-nous demandé.

« Au moment où l'on se parle, Canadian Tire n'a pas indiqué une volonté d'agrandir son centre de distribution, répond M. Plamondon. Le phasage du développement du site, tel qu'on le voit, va probablement donner un délai à Canadian Tire pour aller de l'avant avec son agrandissement si tel s'avérait être son souhait avant longtemps. »

Le parc Alta compte au total 38 millions de pieds carrés, et plus de 1000 personnes y travaillent dans une quinzaine d'organisations, parmi lesquelles ArcelorMittal, C.A.T. transport, CRI Environnement et FedEx Supply Chain (anciennement Genco), exploitant du supercentre de distribution de Canadian Tire.