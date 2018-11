Commonwealth Plywood ferme son usine à Lachute

« La nouvelle nous a surpris, confie le maire de la ville Carl Péloquin. J'ai appris la mauvaise nouvelle à la fin de la semaine passée. J'ai rencontré le président de la compagnie jeudi. Il m'a dit qu'il fermait l'usine pour une question de rentabilité. »

L'usine a été construite au début des années 2000. « Il y a cinq ans, une telle fermeture aurait été catastrophique pour l'économie locale, dit M. Péloquin. Actuellement, le taux de chômage est très bas. Ça va être plus facile pour replacer les travailleurs. Il y a déjà 10 employés qui ont trouvé un autre emploi à Lachute », signale-t-il.

ENGOUEMENT POUR LE POT

Lachute profite de l'engouement collectif à l'égard du pot. La société Aurora y exploite une plantation qui vient d'être inaugurée officiellement et qui emploie 50 personnes. Le fabricant d'armoires de cuisine de bois de luxe Luxor s'apprête à déménager ses 150 emplois de Saint-Jérôme à Lachute en juin prochain.

Il nous a été impossible hier de parler au patron de la Commonwealth Plywood, William Caine Jr., au siège social de Sainte-Thérèse.

Appartenant à la famille Caine depuis 1940, Commonwealth Plywood est une entreprise intégrée verticalement ayant des activités en forêt, des scieries, des séchoirs, des usines de déroulage, de placage et de contreplaqués. Sur son site Web, le fabricant dit réaliser des revenus annuels de plus de 300 millions et donner du travail à plus de 1000 personnes.

- Avec William Leclerc, La Presse