La Banque centrale américaine est «trop agressive», accuse Trump

Piqué au vif par la chute des marchés boursiers mercredi, le président a souhaité « que la Fed soit moins agressive parce que je pense qu'ils font une grosse erreur », dans un entretien en direct au téléphone lors de son émission matinale préférée, « Fox and Friends ».

Contrairement à la tradition de réserve en public adoptée par la plupart de ses prédécesseurs, M. Trump n'hésite pas à tancer publiquement la Fed. « Ils resserrent tellement (les taux) ! Je crois que la Fed est tombée sur la tête », a déploré le président mercredi soir.

Les marchés boursiers américains d'abord, et ensuite dans le monde entier, ont affiché de fortes baisses mercredi et jeudi, les investisseurs craignant que la fin de la longue période d'argent facile ne pèse sur les coûts d'emprunt des entreprises et donc sur leurs résultats.