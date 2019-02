Barrick Gold à l'assaut de Newmont pour créer un géant de l'or

La course au gigantisme est lancée dans le monde de l'or, après l'annonce lundi par Barrick Gold d'une offre hostile sur son concurrent américain Newmont, qui pourrait donner naissance à un mastodonte pesant plus de 40 milliards de dollars en Bourse.

Barrick, actuel numéro un mondial du métal jaune, propose un échange d'actions au terme duquel ses propres actionnaires détiendraient environ 55,9 % de la nouvelle entité créée, et ceux de Newmont, son dauphin, 44,1 %.

Une action Newmont donnerait droit à 2,5694 actions de Barrick, selon l'Offre publique d'achat (OPA) hostile lancée par le groupe canadien, c'est-à-dire sans accord préalable de son rival.

« Une combinaison de Barrick et Newmont représenterait une occasion unique, comme il n'en existe qu'une fois dans une vie, de créer un leader sans rival dans le secteur de l'or, et de générer une valeur significative, et même sans précédent dans notre industrie, pour les actionnaires », écrit la direction de Barrick dans un courrier adressé à celle de Newmont.

Le groupe canadien avait fait part la semaine dernière de sa convoitise pour son éternel rival américain, au moment où ce dernier menaçait de lui ravir sa place de leader mondial.

Newmont veut en effet débourser 10 milliards de dollars pour racheter un autre grand nom du secteur, Goldcorp, ce qui lui permettrait de ravir à Barrick Gold sa place de leader.

Barrick et Newmont ont déjà cherché à fusionner dans le passé. La dernière tentative remonte à 2014 : l'opération avait échoué au dernier moment, car les deux géants miniers n'étaient pas arrivés à s'entendre sur la gouvernance de la nouvelle entité.

Si l'offensive lancée par Barrick aboutit, elle verra naître un géant mondial de l'or et du cuivre, disposant de mines en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique et en Australie.