Un Chinois arrêté pour vol de secrets d'une société pétrolière américaine

Tan Hongjin, 35 ans, a été arrêté jeudi dans l'État de l'Oklahoma, où il résidait.

Selon le département, il a volé des secrets commerciaux « relatifs à un produit valant plus d'un milliard de dollars ».

M. Tan, qui est installé aux États-Unis depuis 12 ans et a obtenu un doctorat au California Institute of Technology, est accusé d'avoir illégalement téléchargé des centaines de fichiers de sa société, comprenant de la propriété intellectuelle liée à la fabrication d'un produit pour le marché de l'énergie.

Il a dérobé ces documents pour le compte d'une société chinoise lui ayant offert un emploi, a affirmé le département.

L'employeur américain n'a pas été identifié, mais une page LinkedIn identifie un scientifique spécialiste des matériaux nommé Tan Hongjin travaillant pour le centre de recherche du groupe énergétique Phillips 66 à Bartlesville, en Oklahoma. Des médias locaux l'ont également lié à cette société.

Cette arrestation intervient alors que Washington a annoncé jeudi l'inculpation de deux Chinois accusés d'avoir mené des cyberattaques contre 12 pays, s'attirant une réaction furieuse de Pékin.

« Le gouvernement chinois tente d'acquérir ou de dérober non seulement les plans et les projets du gouvernement des États-Unis, mais aussi les idées et les innovations des personnes mêmes qui rendent notre économie si incroyablement performante », a prévenu au Congrès la semaine dernière Bill Priestap, chef du département de contre-espionnage de la police fédérale.