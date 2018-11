L'Impériale ira de l'avant avec le projet Aspen

La construction commencera cette année et le projet devrait entrer en service en 2022.

Le projet Aspen, situé près de Fort McKay, à environ 45 kilomètres au nord-est de Fort McMurray, en Alberta, devrait produire quelque 75 000 barils de bitume par jour.

Il utilisera une nouvelle technologie de récupération des sables bitumineux conçue pour réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau.

L'Impériale a précisé que la technologie réduirait l'intensité et la consommation d'eau de jusqu'à 25 % par rapport à la technologie traditionnelle assistée à la vapeur.

Le projet Aspen devrait créer environ 700 emplois pendant la période la plus occupée de sa construction, et plus de 200 emplois lorsqu'il sera en activité.