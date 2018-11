Churchill Falls: Hydro-Québec a gain de cause

Selon le plus haut tribunal du pays, les tribunaux ne peuvent obliger les parties à renégocier les termes d'un contrat dûment signé, même si l'une des parties affirme avoir été lésée au fil du temps.

Dans une décision presque unanime - sept juges ont signé la décision majoritaire et un seul juge a inscrit sa dissidence - la Cour suprême du Canada soutient que les changements imprévisibles du prix de l'électricité n'obligeaient d'aucune façon Hydro-Québec à partager de manière plus équitable les profits provenant de l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Churchill Falls.

Ce contrat signé en 1969 par l'ancien premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, Joey Smallwood, a longtemps été une source de tensions entre cette province et le Québec. Le contrat, qui a permis à Hydro-Québec d'engranger des revenus frisant les 28 milliards de dollars jusqu'ici, contre seulement deux milliards dans le cas de Terre-Neuve et Labrador, vient à échéance en 2041.

Dans leur plaidoirie, les avocats de la société Churchill Falls ont soutenu que ce contrat devait être renégocié en s'appuyant sur le Code civil du Québec. En droit québécois, les personnes qui concluent un contrat ensemble ont certaines obligations l'une envers l'autre lorsqu'il s'agit d'un contrat « relationnel ». La société Churchill Falls affirmait que le contrat avec Hydro-Québec était un contrat relationnel et que, conséquemment, Hydro-Québec avait l'obligation de partager ses profits importants.

Mais la Cour suprême du Canada a rejeté cette prétention, affirmant au contraire que l'entente était un contrat transactionnel. Et les juges ont souligné qu'il n'est jamais arrivé dans l'histoire du pays qu'un tribunal force des parties à renégocier les aspects fondamentaux d'un contrat pour forcer une des parties à renoncer à une part de ses profits uniquement parce que ceux de l'autre partie n'étaient pas à la hauteur de ses attentes.

Cette décision du plus haut tribunal du pays confirme celles de la Cour supérieure du Québec et la Cour d'appel du Québec.