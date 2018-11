Hydrocarbures: moins de forages prévus en 2019

Selon les prévisions, 6600 puits seront forés au Canada en 2019, soit une baisse d'environ 5 % par rapport aux 6980 puits attendus cette année, ce qui se traduirait par une réduction annuelle de 1,8 milliard des dépenses en immobilisations des sociétés d'exploration et d'exploitation.

Le directeur général sortant de l'association, Tom Whalen, a indiqué que le secteur des services des champs pétrolifères au Canada se dirigeait vers une troisième année d'activité stagnante, alors que les contraintes liées à la capacité des oléoducs d'exportation maintiennent les prix du pétrole à la baisse.

L'association prévoit un écart de prix en moyenne de 24,50 $ US le baril l'an prochain entre le pétrole brut lourd Western Canadian Select (WCS) et le West Texas Intermediate (WTI) négocié à New York, soit environ 10 $ US de plus que la différence type.

Selon les prévisions, l'activité devrait s'accélérer progressivement en 2019 à mesure que les volumes de pétrole brut transportés par rail augmenteront pour permettre à davantage de barils d'atteindre les marchés.

L'Association des services pétroliers du Canada a annoncé jeudi que l'ancien ministre albertain Gary Mar deviendrait son nouveau président et chef de la direction à compter du 1er décembre.