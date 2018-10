Le pétrole au plus bas en un mois

Vers 10h, heure de l'Est, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 77,86$ sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,97$ par rapport à la clôture de lundi.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour la même échéance, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, cédait 1,72$ à 67,64$ une heure après son ouverture.

Vers 9h15, heure de l'Est, le Brent a touché 77,80$ et le WTI 67,59$, leurs plus bas depuis plus d'un mois.

« La croissance de la demande s'est affaiblie dernièrement chez plusieurs importateurs clefs comme l'Inde ou la Corée du Sud », ont commenté les analystes de Morgan Stanley.

« Les cours de l'or noir sont pris entre la perspective des sanctions contre l'Iran et l'offre de plus en plus abondante de l'OPEP et de ses partenaires », a résumé Benjamin Lu, analyste chez Phillip Futures.

À partir de début novembre, les sanctions américaines contre Téhéran viseront directement les importateurs de pétrole iranien, une perspective qui a fait grimper les prix à leur plus haut en quatre ans début octobre.

Mais l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires, dont la Russie, produisent actuellement à des niveaux élevés pour éviter un déséquilibre du marché.

Le ministre de l'Énergie saoudien a à nouveau affirmé mardi la volonté du premier exportateur mondial d'augmenter ses extractions à des niveaux records, a rapporté l'agence Bloomberg.

« Les marchés vont attendre les données hebdomadaires sur les réserves américaines », a expliqué M. Lu.

L'Agence américaine d'information sur l'Énergie (EIA) publiera mercredi ses données hebdomadaires sur les stocks du premier consommateur mondial, après quatre semaines consécutives de hausse, signe que l'offre répond amplement à la demande.

Pour la semaine achevée le 19 octobre, les analystes tablent sur une nouvelle hausse des stocks de brut de 3,35 millions de barils, sur une baisse des stocks d'essence de 1,52 million de barils et de 2 millions de barils d'autres produits distillés, selon la médiane d'un consensus compilé par l'agence Bloomberg.