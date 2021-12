Enerkem a une usine en production à Edmonton, en Alberta, et projette depuis 2012 d'en construire une autre à Varennes, au Québec.

L'entreprise montréalaise Enerkem a récolté 280 millions lors de sa plus récente ronde de financement, la plus importante depuis le début de ses activités en 2003. Deux nouveaux investisseurs, BlackRock et la firme chinoise Sinobioway, se sont joints à ceux qui avaient déjà participé au financement de l'entreprise.

Hélène Baril LA PRESSE

Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Cycle Capital, Fondaction, The Wesley Group, Rho Ventures, Braemar Energy Ventures, et Waste Management du Canada ont déjà investi dans l'entreprise qui veut transformer les déchets non recyclables en biocarburants.

Enerkem a une usine en production à Edmonton, en Alberta, et projette depuis 2012 d'en construire une autre à Varennes, au Québec. Ce projet a reçu une aide financière de 38 millions du gouvernement du Québec, soit 20 millions en capital-actions et 18 millions en subventions.

L'investissement de Sinobioway (125 millions) avait été annoncé lors de la récente mission économique du premier ministre Philippe Couillard en Chine. Enerkem projette de construire 100 usines en Chine d'ici 2035.