L'entreprise de Caroline Néron se protège de ses créanciers

Dans un communiqué de presse, Mme Néron précise que l'objectif est de fermer 8 boutiques et de conserver une centaine d'employés. Néron inc. se réorientera essentiellement vers des ventes en ligne, un « virage » jugé « essentiel » pour « assurer la pérennité et le futur de l'entreprise ». Caroline Néron souhaite également miser sur un « réseau de distribution au Canada et à l'international qui est en pleine expansion ».

La restructuration de l'entreprise comprendra également le dépôt d'une proposition aux créanciers.

Le montant des dettes n'a pas été divulgué.

Le chiffre d'affaires de la PME serait de 10 millions de dollars.