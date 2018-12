Aurora Cannabis investit dans High Tide

Aurora Cannabis a annoncé jeudi s'être entendue pour investir 10 millions dans High Tide, une société privée proposant des magasins de vente au détail de cannabis et d'accessoires pour le cannabis.

En vertu de l'entente, Aurora détiendra des débentures portant un taux d'intérêt annuel de 8,5 %.

Les débentures seront également convertibles en actions de High Tide au prix de 75 cents par action.

High Tide possède quatre magasins de vente au détail de cannabis en Alberta, sous la bannière Canna Cabana, et une participation majoritaire dans KushBar.

La société prévoit également d'ouvrir plus de magasins en Alberta et d'étendre ses activités en Ontario et en Colombie-Britannique.

En plus du secteur de la vente au détail, High Tide compte deux entreprises de vente en gros - Famous Brandz et RGR Canada - et 19 magasins de vente au détail Smoker's Corner.