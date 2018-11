IKEA supprimera des emplois au Canada

Le détaillant s'attend à supprimer 7500 emplois à travers le monde, alors qu'il s'attaque à l'urbanisation, aux nouvelles technologies et à la numérisation, qui modifient la façon dont les gens vivent et magasinent.

Selon IKEA, les réductions de personnel lui permettront de se concentrer « sur sa plate-forme de commerce électronique, afin de mieux répondre aux besoins de ses clients et d'être plus pratique et plus abordable pour un plus grand nombre de personnes ».

« En outre, afin de nous préparer à une croissance à long terme, nous examinons de près tous les secteurs de nos activités, y compris la structure de notre entreprise », a précisé IKEA dans un communiqué.

De nouveaux rôles seront créés dans le réseau canadien, et certains emplois seront « déplacés, modifiés ou supprimés ».

Jusqu'à 50 des 150 employés touchés pourraient occuper des postes jugés redondants au bureau du service national canadien de l'entreprise, a-t-elle ajouté.

Le détaillant dit qu'il va explorer de nouveaux formats de magasin, améliorer l'expérience en magasin, investir dans son expérience numérique, améliorer son service et optimiser ses réseaux de distribution.

Cela comprend l'ouverture de magasins dans certains centres-villes, pour compléter l'offre de ses grands entrepôts. La société ouvre des magasins dans 30 grandes villes du monde entier pour diversifier sa portée, mais les plans pour le Canada ne sont pas encore disponibles, a déclaré la porte-parole Kristin Newbigging.

« Nous n'avons pas de projet d'expansion précis à annoncer pour IKEA Canada aujourd'hui. Cependant, je peux vous dire que notre objectif est toujours de développer et d'étendre IKEA au Canada », a-t-elle écrit dans un courriel.

IKEA Canada emploie 6500 personnes partout au pays, dont 6300 dans ses magasins.