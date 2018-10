Nouvelle offensive repas chez Couche-Tard

Il y a du nouveau dans les dépanneurs Couche-Tard, et cette fois, ce n'est ni une nouvelle « saveur » de Sloche, ni un concours, ni une autre boisson énergisante. Un an après avoir testé l'intérêt des consommateurs pour les boîtes de repas à assembler Cook it, voilà que des mets signés Jérôme Ferrer font leur entrée dans les frigos, a-t-on appris. Et Cook it fera un retour.

Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de Cook it

Offerte à 7,99 $, la boîte-repas contient trois services, soit une entrée, un plat principal et un dessert pouvant être consommés chauds ou froids. Le chef Jérôme Ferrer a expliqué à La Presse qu'il avait développé ce nouveau concept avec Couche-Tard, où ses boîtes sont offertes en exclusivité depuis mercredi, même si aucune annonce n'a encore été faite.

Les boîtes Ferrer sont offertes dans 468 des 662 dépanneurs Couche-Tard du Québec, soit tous ceux de la division Ouest, qui comprend Gatineau, Montréal et Sherbrooke, a précisé une porte-parole de l'entreprise.

L'arrivée de ces repas en boîte survient 11 mois après le début d'un projet pilote mené avec la PME montréalaise Cook it, dans 27 dépanneurs de la région de Gatineau. Pendant environ deux mois, Couche-Tard a testé l'intérêt des consommateurs pour les repas prêts à assembler en 20 minutes à 16 $ pour deux portions. Le détaillant a même créé des combos avec une bouteille de vin ou quatre bières pour 26 $.

Après le projet pilote, la vente des boîtes s'est arrêtée. Couche-Tard nous a toutefois annoncé le retour des repas Cook it.

La propriétaire de la PME, Judith Fetzer, a précisé que 60 Couche-Tard de la région de Montréal « choisis parce qu'ils ont beaucoup d'achalandage en fin de journée » allaient vendre ses produits d'ici la fin du mois. Les deux recettes - qui changeront régulièrement - pourront être cuisinées en 15 minutes.

« C'est un défi de vendre du frais dans un dépanneur. Les clients qui rentrent chez Couche-Tard ne pensent pas nécessairement à y acheter leur souper. C'est une réflexion qu'a toute l'industrie. »

- Judith Fetzer, propriétaire de Cook it

APRÈS COUCHE-TARD MENU

Il ne s'agit pas des premières actions de Couche-Tard pour devenir une solution de rechange crédible et santé aux restaurants à service rapide. L'entreprise tente depuis une décennie de vendre des repas frais à ses clients en s'inspirant notamment de ce qui se fait à Londres dans les épiceries et les dépanneurs.

Au printemps 2008, l'enseigne Couche-Tard Menu - reconnaissable à son hibou et sa fourchette tenant une tomate - avait été lancée en grande pompe. La dizaine de dépanneurs-traiteurs arborant ce logo vendaient de la soupe, des sandwichs, des sushis et des mets préparés. On y trouvait même des produits exclusifs, dont quatre pizzas précuites créées par les propriétaires de l'ancien restaurant Stromboli, sur l'avenue du Mont-Royal.

Pas moins de 40 % de la superficie du dépanneur était consacrée à la vente de repas. À certains endroits, un comptoir et des tabourets permettaient de manger sur place.

La haute direction avait alors l'ambition d'implanter le concept dans 150 ou 200 points de vente du Québec sur un horizon de cinq ans. Et elle souhaitait accroître les ventes de nourriture pour qu'elles génèrent 20 % du chiffre d'affaires, soit deux fois plus que le ratio de l'époque.

Or, trois ans plus tard, l'enseigne n'avait pas pris d'expansion et aucune ouverture n'était dans les plans. Le président de l'époque, Alain Bouchard, avait alors admis que la vente d'aliments frais lui donnait du fil à retordre. Mais il voulait néanmoins conserver Couche-Tard Menu et continuer de faire des tests dans ce créneau aux marges de profit intéressantes. Le défi, à son avis, était de trouver le bon produit, et non pas de convaincre les clients qu'il était possible de bien manger au dépanneur.

Aujourd'hui, il reste une poignée de Couche-Tard Menu. Mais un nouveau concept tournant autour des aliments frais et baptisé 1-2-3 Go, qui a vu le jour au début de l'année, pourrait prendre le relais.