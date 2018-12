Tarifs américains: le tiers des exportateurs canadiens serait touché

Exportation et développement Canada a indiqué mardi qu'environ le tiers des exportateurs canadiens disent avoir été affectés négativement par les tarifs américains en vigueur sur l'acier et l'aluminium canadiens.

Selon les résultats d'une enquête semestrielle de la société d'État, 19 % des entreprises touchées par les droits de douane ont à leur tour augmenté les prix et 18 % ont trouvé des marchés et des fournisseurs alternatifs.

Les obstacles au commerce ont été la principale difficulté identifiée par les entreprises interrogées (14 %), suivis par l'obtention d'un financement et la recherche de main-d'oeuvre qualifiée.

Les résultats de l'enquête réalisée en octobre et novembre auprès de 1000 entreprises exportatrices sont présentés après la signature de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), au terme de longues négociations tendues.

Avec la conclusion de cet accord, environ 41 % des entreprises interrogées déclarent avoir augmenté, ou envisagent d'accroître, leurs investissements - soit plus du double que six mois plus tôt, alors que l'incertitude prévalait quant à l'avenir de l'accord commercial nord-américain.

En outre, le pourcentage d'entreprises qui ont déclaré retarder leurs projets en raison des négociations d'accords commerciaux est tombé à 35 %, contre 57 % des entreprises sondées six mois plus tôt.