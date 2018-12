Recul de 0,1 % des ventes des fabricants en octobre

La baisse observée dans les secteurs des produits du bois et de la première transformation des métaux a été contrebalancée en partie par les meilleures ventes des industries de la fabrication d'aliments et de machines, a précisé l'agence fédérale.

Les économistes misaient en moyenne sur une augmentation de 0,4 % des ventes, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

« Les attentes étaient élevées pour les ventes des usines, mais les données se sont révélées décevantes », a écrit l'économiste de la Banque CIBC Royce Mendes.

« Toutefois, la faiblesse n'a pas été très concentrée, avec des déclins pour seulement 7 des 21 industries. De plus, au chapitre du volume, les expéditions ont en réalité augmenté de 0,2 %. »

Les sept industries qui ont vu leurs ventes décliner représentaient 40,5 % du secteur manufacturier, a indiqué Statistique Canada.

Les fabricants de produits en bois ont vu leurs ventes chuter de 7,5 % à 2,6 milliards en octobre, pénalisés par la baisse soutenue des prix et les pénuries d'approvisionnement en bois.

Dans le même temps, les ventes du secteur de la première transformation des métaux ont diminué de 3 % pour s'établir à 4,1 milliards, en raison de la baisse des ventes dans l'industrie de la production et de la transformation de métaux non ferreux et dans l'industrie de la production et de la transformation d'alumine et d'aluminium.

Contrebalançant en partie ces pertes, les ventes du secteur de la fabrication des produits alimentaires ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 8,7 milliards, stimulées par la hausse des ventes des industries de la fabrication de produits de viande, de la fabrication d'autres aliments et de la fabrication d'aliments pour animaux.

Les ventes de machines ont augmenté de 2,9 %, en raison de la hausse des ventes dans les industries des machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière, ainsi que d'autres machines d'usage général.

Les ventes de biens durables ont reculé de 0,9 % à 30 milliards, tandis que les ventes de biens non durables ont avancé de 0,7 % à 28,3 milliards.

Les niveaux des stocks ont augmenté de 1 % pour atteindre 85 milliards en octobre.

Au chapitre des différentes régions, les ventes manufacturières en dollars ont réalisé le recul le plus prononcé au Québec, avec une chute de 1,5 % à 13,9 milliards.

Au Nouveau-Brunswick, les ventes des fabricants ont chuté de 12 % pour atteindre 1,3 milliard en octobre, soit leur niveau le plus bas depuis novembre 2016, tandis que celles de la Colombie-Britannique ont chuté de 0,9 % pour se chiffrer à 4,7 milliards.

Les ventes ont augmenté de 0,7 % en Ontario pour atteindre 26,7 milliards, stimulées par la hausse du secteur du matériel de transport.