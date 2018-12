La Banque du Canada garde son taux directeur à 1,75%

Le taux officiel d'escompte demeure donc à 2 %, et le taux de rémunération des dépôts à 1 ½ %.

La banque centrale a expliqué par voie de communiqué que « l'expansion économique mondiale se modère essentiellement comme prévu, mais on voit apparaître des signes que les conflits commerciaux pèsent davantage sur la demande mondiale ».

Les prix du pétrole ont fortement baissé depuis la parution du Rapport sur la politique monétaire d'octobre, sous l'effet combiné des évolutions géopolitiques, de l'incertitude concernant les perspectives de croissance mondiale et de l'expansion de la production de pétrole de schiste aux États-Unis, rappelle la banque.

Dans l'ensemble, ajoute-t-elle, la croissance de l'économie canadienne au troisième trimestre était conforme à ses projections, quoique les données semblent indiquer un dynamisme moins prononcé au début du quatrième trimestre.

Le crédit aux ménages et les marchés régionaux du logement semblent se stabiliser et l'inflation évolue comme prévu, poursuit la banque centrale.

Elle estime encore que le taux d'intérêt directeur devra augmenter jusqu'à l'intérieur d'une fourchette neutre pour assurer l'atteinte de la cible d'inflation. Le rythme approprié des hausses de taux dépendra d'un certain nombre de facteurs, dont l'effet des taux d'intérêt plus élevés sur la consommation et le logement, et l'évolution des politiques commerciales mondiales, explique-t-elle.