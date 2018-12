Cannabis: un rapport fait plonger le titre d'Aphria

L'action du producteur de cannabis Aphria a chuté après que des vendeurs à découvert ont qualifié la société canadienne de «trou noir» et allégué que ses récentes acquisitions internationales totalisant 280 millions étaient «essentiellement sans valeur».

Dans un rapport publié en ligne lundi, Quintessential Capital Management et Hindenburg Research ont affirmé que le producteur de Leamington, en Ontario, avait acquis des sociétés étrangères dans des pays comme la Jamaïque, l'Argentine et la Colombie à des prix «considérablement gonflés» et d'une manière qui, à son avis, profite à un groupe d'initiés.

«Aphria fait partie d'un stratagème orchestré par un réseau d'initiés pour détourner des fonds des actionnaires dans leurs propres poches», indique le rapport.

L'action d'Aphria a reculé lundi jusqu'à 7,38 $, une baisse de 29%, à la Bourse de Toronto, pour finalement clôturer à 7,60 $, en recul de 27,7 %.

À la Bourse de New York, où Aphria s'est inscrite en novembre, l'action a cédé 23,5% à 6,05 $ US.

Quintessential et Hindenburg ont indiqué avoir une position à découvert sur le titre d'Aphria. Ce type d'opération permet aux investisseurs de toucher un profit lorsque la valeur d'une action diminue.

Aphria a qualifié les allégations de «fausses et de diffamatoires».

Le rapport est «une tentative malicieuse et égoïste de tirer profit de la manipulation du cours des actions d'Aphria aux dépens des actionnaires d'Aphria», a affirmé la société dans une déclaration ultérieure.

Une grande partie des allégations des vendeurs à découvert, qui n'ont pas encore été vérifiées de manière indépendante, se concentre sur l'acquisition, par Aphria, d'entités en Argentine, en Colombie et en Jamaïque. La transaction visant à acquérir ABP en Argentine, Marigold Projects Jamaica Limited et Colcanna S. A. S. en Colombie a été annoncée en juillet et conclue en septembre.

Dans leur long rapport cinglant, les vendeurs à découvert ont affirmé que les récentes acquisitions en Amérique latine d'Aphria «hissaient d'importants drapeaux rouges» et «semblaient être essentiellement sans valeur».

Par exemple, selon les vendeurs à découvert, le siège officiel de l'acquisition de 145 millions en Jamaïque est un bâtiment abandonné récemment vendu. Quintessential et Hindenburg ont également affirmé que l'acquisition en Argentine, d'une somme de 50 millions, avait enregistré des ventes de 11 millions US en 2017, mais que son chiffre d'affaires annuel aurait en fait été de seulement 430 000 $ US, selon un travailleur.

Aphria a indiqué lundi que son conseil d'administration avait «reçu (des avis) d'une entreprise réputée selon lesquels la contrepartie offerte par Aphria [...] était équitable, d'un point de vue financier, pour Aphria et ses actionnaires».

Aphria a affirmé que les investisseurs devraient «faire preuve de prudence en s'appuyant sur les déclarations fausses et les distorsions contenues dans le rapport».