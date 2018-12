Loi spéciale: manifestations en appui aux postiers

Le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes a fait savoir qu'au moins 19 manifestations « spontanées » auront lieu ce week-end, dont une à Montréal, de 12 h à 13 h, à la station de métro Jarry.

« Au cours de la semaine, les voix des défenseurs du droit à la libre négociation collective se sont élevées en appui aux travailleurs et aux travailleuses des postes et à des conditions de travail convenables », a écrit le syndicat sur son site Internet.

« Des voix s'élèvent pour faire comprendre au gouvernement que sa récente attaque contre les droits des travailleurs ne passera pas inaperçue. » Des manifestations ont déjà eu lieu cette semaine à Vancouver, Hamilton, Windsor, Whitehorse, Halifax et Edmonton près des installations postales.

Le Sénat a adopté lundi le projet de loi spéciale ordonnant la fin des grèves tournantes menées par les travailleurs de Postes Canada depuis cinq semaines. Le syndicat a indiqué qu'il examinerait « toutes les options » pour contester cette « loi anticonstitutionnelle ».

Les négociations sont en cours depuis près d'un an, mais le conflit s'est envenimé lorsque les membres du syndicat ont amorcé des grèves tournantes, le 22 octobre. Ces débrayages ciblés et successifs auraient entraîné des arriérés de courrier et de colis dans les principaux centres de tri de la société d'État à Vancouver, Toronto et Montréal.

Le syndicat demande des améliorations au chapitre des salaires et de la sécurité d'emploi, des horaires garantis pour ses 8000 facteurs ruraux et l'équité salariale pour ces travailleurs avec les 42 000 facteurs urbains de Postes Canada. Le syndicat souhaite également que Postes Canada adopte des mesures qui, à son avis, réduiraient le nombre de blessures au travail.

- Avec La Presse canadienne