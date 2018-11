L'IPC a augmenté de 2,4 % en octobre

D'un mois à l'autre, l'IPC a progressé de 0,3 %, et ce sont les prix des tarifs aériens, des véhicules automobiles et des voyages organisés qui ont augmenté le plus rapidement.

Les prix ont augmenté dans toutes les composantes principales au cours de la période de 12 mois se terminant en octobre, et ce sont les indices des prix des transports (+4,3 %) et du logement (+2,5 %) qui ont contribué le plus à la hausse. Les prix de l'essence ont progressé de 12 % d'une année à l'autre en octobre, ce qui représente une hausse identique à celle enregistrée en septembre.

Les prix ont augmenté d'une année à l'autre dans toutes les provinces en octobre.

Les augmentations de l'indice des prix de l'impôt foncier et autres frais spéciaux (prix relevés annuellement en octobre) étaient plus élevées que celles de l'année précédente à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, mais plus faibles en Ontario et dans les provinces de l'Ouest.

Les taux d'imposition foncière ont diminué au Nouveau-Brunswick (-0,1 %) et au Québec (-1,7 %), où le projet de loi 166 a harmonisé les taxes scolaires au Québec et a introduit une exemption pour les propriétaires fonciers.