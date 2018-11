Partenariat européen pour l'OIRPC

L'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada a engagé l'équivalent de 678 millions dans un partenariat axé sur le développement d'installations logistiques modernes dans six pays de l'Union européenne.

Un des partenaires de l'OIRPC est GLP, un exploitant mondial d'installations logistiques de Singapour qui est entré sur le marché européen en décembre 2017. L'autre est le QuadReal Property Group, de Vancouver.

Au total, les trois partenaires allongeront un milliard d'euros (environ 1,5 milliard), dont 450 millions d'euros provenant de l'OIRPC, au lancement de GLP Continental Europe Development Partners I.

Le nouveau partenariat de GLP aura des installations en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique, ainsi que des actifs sous gestion totalisant 2 milliards d'euros (environ 3 milliards) lorsqu'ils seront entièrement investis.

Le responsable des investissements immobiliers européens de l'OIRPC a indiqué que le nouveau partenariat devrait se développer rapidement et être performant à long terme, compte tenu de la hausse des ventes en ligne et de la demande des consommateurs pour des délais de livraison toujours plus courts en Europe.

Au 30 septembre, le Régime de pensions du Canada gérait un actif de 368,3 milliards, ce qui en fait l'un des plus importants investisseurs institutionnels au Canada.