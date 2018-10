Le PIB du Canada a progressé de 0,1% en août

La croissance, qui s'est concentrée dans l'extraction de pétrole et de gaz, ainsi que dans la finance et les assurances, a plus que contrebalancé les baisses observées dans 12 des 20 secteurs industriels, a précisé l'agence fédérale.

La production des industries productrices de services a légèrement augmenté de 0,1 %, tandis qu'elle a été essentiellement inchangée dans les industries productrices de biens.

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a affiché la hausse de l'activité la plus prononcée en août, soit 0,9 %, laquelle a presque contrebalancé les baisses des deux mois précédents.

Après deux mois de croissance, le secteur de la fabrication s'est contracté de 0,6 % en août, sous l'effet d'un recul de la fabrication de biens durables et non durables.

Le secteur de la construction a reculé de 0,4 % en août, en baisse pour la quatrième fois en cinq mois.