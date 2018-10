Le PIB a progressé de 0,1 % en août au Canada

Les secteurs de l'énergie et de la finance ont contribué à la croissance économique canadienne en août, malgré la faiblesse du secteur manufacturier attribuable à une contraction de l'activité d'assemblage de véhicules automobiles, a indiqué mercredi Statistique Canada.

Selon l'agence fédérale, le produit intérieur brut (PIB) réel a légèrement augmenté de 0,1 % en août, ce qui représentait sa septième croissance mensuelle consécutive.

Les économistes ne s'attendaient à aucun changement pour le mois, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

La croissance de l'extraction de pétrole et de gaz naturel et celle du secteur de la finance et des assurances ont largement contrebalancé les baisses enregistrées dans 12 des 20 secteurs industriels surveillés.

Dans l'ensemble, Statistique Canada a indiqué que les industries productrices de services avaient légèrement progressé de 0,1 % en août, tandis que les industries productrices de biens sont restées pratiquement inchangées.

L'économiste en chef de la CIBC, Avery Shenfeld, a dit observer « un peu de tout » dans les chiffres du mois d'août, la vigueur du secteur pétrolier et gazier ayant été contrebalancée par la faiblesse du secteur manufacturier.

« L'économie du Canada n'a pas gâté ni effrayé les observateurs du marché avec cette publication du jour de l'Halloween. La croissance du PIB d'août n'est pas assez effrayante pour faire craindre un marasme, mais elle n'est pas assez forte pour que la Banque du Canada effraye les investisseurs avec une hausse des taux en décembre », a écrit M. Shenfeld dans une note à ses clients.

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a contribué à la croissance, avec une hausse de 0,9 %.

Le sous-secteur de l'extraction de pétrole et de gaz a progressé de 1,9 %, principalement sous l'effet d'une hausse de 3,2 % de l'extraction de pétrole par des méthodes non classiques, la production de pétrole brut bitumineux et la production totale de pétrole brut en Alberta ayant atteint de nouveaux sommets.

Le secteur de la finance et des assurances a également progressé de 1,0 % en août, ce qui représentait sa plus forte hausse mensuelle depuis mai 2017.

De son côté, le secteur de la fabrication s'est contracté de 0,6 % en août, en partie à cause des interruptions atypiques des activités dans certaines usines d'assemblage de véhicules automobiles.

Le secteur de la construction a également reculé de 0,4 % au cours du mois, tandis que celui du transport et de l'entreposage ont reculé de 0,5 %.

La Banque du Canada a décidé la semaine dernière de relever son taux d'intérêt directeur d'un quart de point à 1,75 %, en plus de signaler que d'autres hausses suivraient.

Le gouverneur de la banque centrale, Stephen Poloz, a expliqué que le taux actuel exerçait encore un effet trop stimulant sur l'économie et a averti que la banque centrale avait l'intention de le mener dans une fourchette « neutre » comprise entre 2,5 % et 3,5 %.