L'écurie de F1 Force India sera reprise par un consortium d'investisseurs, dont font partie Lawrence Stroll et André DesmaraisForce India, l'écurie indienne de Formule 1 basée à Silverstone (Angleterre), placée en redressement judiciaire fin juillet, va être reprise par un consortium d'investisseurs comprenant notamment Lawrence Stroll, le père du pilote Lance Stroll, selon un communiqué diffusé mardi soir.

Ce consortium, qui comprend également l'entrepreneur canadien Andre Desmarais, Jonathan Dudman de l'entreprise Monaco Sports and Management, John Idol, dirigeant de la marque de mode Michael Kors, l'investisseur John McCaw Jr, l'expert financier Michael de Picciotto et l'associé de Lawrence Stroll, Silas Chou, a signé un accord ce mardi avec les administrateurs et les dirigeants de l'écurie indienne, indique le communiqué de Citypress, qui représente les administrateurs judiciaires.

Les détails financiers de cet accord n'ont pas été dévoilés.





Il devrait permettre à Force India de sortir de la procédure de redressement, « de payer les créanciers, de sécuriser l'ensemble des 405 postes » de l'entreprise et de retrouver des fonds en vue de rétablir la solvabilité de l'entreprise, précise le communiqué.

« Cet accord sécurise l'avenir de l'équipe Force India en Formule 1 et va permettre à nos pilotes de concourir en toute sérénité. Je me réjouis d'avoir le soutien de ce consortium d'investisseurs qui croient en nous et perçoivent l'énorme potentiel que représente Force India en termes de business au sein de la F1 aujourd'hui et dans le futur », a commenté Otmar Szafnauer, directeur opérationnel de Force India, cité dans le communiqué.

Fondée et codétenue par l'homme d'affaires indien Vijay Mallya, l'écurie indienne, en difficulté financière, avait été placée en redressement judiciaire le 27 juillet dernier en Grande-Bretagne. Les pilotes français Esteban Ocon et mexicain Sergio Pérez concourent actuellement sous ses couleurs.

La présence de Lawrence Stroll parmi les repreneurs de Force India pourrait ouvrir la porte à une arrivée du pilote canadien Lance Stroll dans l'écurie indienne l'an prochain. Avec l'idée de se forger un meilleur avenir que chez Williams, en difficulté, et pour qui il court actuellement.