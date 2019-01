Claridge séduite par le café de 49th Parallel

Le café troisième vague de 49th Parallel sera davantage offert dans l'est du pays à la suite de la prise de participation majoritaire du holding de la famille de Stephen Bronfman dans le torréfacteur haut de gamme de Vancouver.

Les clauses de la transaction n'ont pas été divulguées publiquement.

Le café troisième vague est un produit de qualité supérieure qui s'adresse aux consommateurs souhaitant monter en gamme.

Outre leur qualité, les cafés troisième vague se distinguent par le souci de respecter l'environnement et par celui d'établir des relations respectueuses à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, la société fondée en 2004 a établi des relations directes avec des producteurs de café de partout dans le monde.

« 49th Parallel a un bon chiffre d'affaires en ventes en ligne », souligne Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge, dans un entretien.

« C'est un produit très bien adapté pour le commerce en ligne parce que c'est un produit facile à emballer, plutôt léger relativement à sa valeur et qui reste frais tant que le sac reste fermé. » - Pierre Boivin

Il s'agit d'un premier investissement du holding dans ce qu'on appelle à l'interne chez Claridge l'alimentation 2.0.

Claridge, dont le portefeuille alimentaire était arrivé à maturité, entreprend ainsi une nouvelle ronde d'investissements directs dans l'agroalimentaire 2.0. Par cette appellation, Claridge entend des aliments bons pour la santé, soit peu ou pas transformés, biologiques, avec une faible empreinte carbone, souvent fabriqués à base de végétaux.

La valeur du portefeuille de Claridge n'est pas publique. Il a trois gammes de produits : l'investissement direct dans des entreprises, l'investissement dans des fonds de capitaux privés et l'investissement boursier.

Un peu plus de la moitié de son portefeuille est investi aux États-Unis, 35 % au Canada et 15 % à l'international, surtout dans des pays émergents. Environ 65 % du portefeuille canadien est composé de participations dans des sociétés québécoises.

Des Cafés 49th Parallel à Montréal

À Montréal, on trouve des produits du torréfacteur de la côte Ouest chez certains baristas comme Caffè in Gamba, avenue du Parc.

« Malgré l'essor de torréfacteurs locaux troisième vague, le mélange "old school" de 49th Parallel est toujours notre meilleur vendeur », dit Simon-Pierre Caron, copropriétaire du Caffè in Gamba. Selon lui, 49th se démarque du lot par ses prix concurrentiels.

L'objectif du partenariat est d'étendre la vente et la distribution de grains de café haut de gamme vers l'est du pays et vers le sud des États-Unis.

« Nous nous sommes associés avec Claridge pour financer notre expansion. » - Vince Piccolo, PDG du torréfacteur 49th Parallel

« Je tiens à offrir à mes employés un environnement de travail dans lequel ils peuvent s'épanouir pour le reste de leur carrière s'ils le souhaitent », dit-il au téléphone.

Il faut s'attendre à ce que la marque 49th Parallel se retrouve dans les 18 à 24 prochains mois sur les étagères de nos IGA, Metro et Provigo, indique Pierre Boivin.

La société qui exploite trois cafés-boutiques à Vancouver souhaite maintenant multiplier les emplacements un peu partout au Canada et sur la côte ouest américaine. « On en verra bientôt à Montréal, bientôt », assure M. Boivin.

Le chiffre d'affaires de 49th, qui reste au capital, n'a pas été divulgué. Elle emploie 130 personnes dans ses boutiques et à son usine de torréfaction. Elle vend ses grains en gros à des baristas indépendants dans 12 pays, de même qu'à des chaînes de supermarchés, surtout dans l'Ouest canadien. M. Piccolo offre aussi ses grains en ligne.