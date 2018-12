Cannabis thérapeutique: Tilray s'allie avec Sandoz

Tilray et la division du géant pharmaceutique suisse Novartis ont l'intention de travailler ensemble dans des pays ou juridictions où « le cannabis est ou sera approuvé à des fins médicales », a indiqué la société dans un communiqué.

L'annonce était bien accueillie par les investisseurs, l'action Tilray bondissant de près de 10 % sur le NASDAQ à New York vers 10h40.

Sandoz pourrait notamment soutenir la commercialisation à l'échelle mondiale des produits à base de cannabis thérapeutique de Tilray, sous forme médicamenteuse et non combustible. Les partenaires examineront également la possibilité de développer des marques ensemble ou de nouveaux produits.

L'accord se fonde sur une alliance existante au Canada entre Tilray et la filiale locale de Sandoz.

Créé en 2013, Tilray distribue actuellement ses produits dans douze pays dans le monde et dispose d'installations en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, au Chili et au Portugal, en plus du Canada.

Une trentaine de pays dans le monde autorise le cannabis thérapeutique, dont de nombreux États américains, ainsi que le Canada depuis 2001. Le Canada est devenu en octobre le premier pays du G7 et le deuxième au monde à légaliser le cannabis récréatif, cinq ans après l'Uruguay.