Ventes et profits en hausse pour Aurora Cannabis

La société d'Edmonton a réalisé un chiffre d'affaires de 29,7 millions au cours du premier trimestre de son exercice 2019, soit plus de trois fois les 8,2 millions enregistrés au trimestre clos le 30 septembre 2017.

Même si plus récents résultats ne comprenaient pas les ventes de cannabis récréatif, que le Canada a légalisé le 17 octobre, son chef de la direction, Terry Booth, a affirmé que le déploiement initial de la société avait été un « succès » jusqu'à présent. Aurora figure parmi les marques et les produits les plus vendus dans plusieurs des provinces qu'elle s'est engagée à fournir.

« Notre succès initial de déploiement témoigne [...] de notre préparation aux difficultés logistiques pour la mise en marché efficace de nos produits », a-t-il affirmé dans un communiqué. « Compte tenu de la forte demande non satisfaite des consommateurs au Canada, nous sommes convaincus que notre capacité de production en croissance rapide entraînera une accélération continue de la croissance des revenus. »

Aurora Cannabis a affiché un bénéfice net trimestriel de 104,2 millions, en hausse par rapport à celui de près de 3,6 millions d'il y a un an, grâce à un gain latent hors trésorerie sur des produits dérivés et des titres négociables.

Le prix de vente nette moyen s'est établi à 9,19 $ par gramme au plus récent trimestre, en hausse de 12 % par rapport à l'an dernier, attribuable à une augmentation des ventes d'extraits de cannabis.

Il est difficile d'analyser le rendement des entreprises productrices de marijuana en raison des règles comptables appliquées dans le secteur agricole, qui obligent les entreprises à attribuer une valeur à leurs plants avant leur récolte. Les approches des producteurs diffèrent quant à la manière d'appliquer ces directives.

Le Canada est devenu, le mois dernier, le deuxième pays au monde après l'Uruguay à légaliser le cannabis récréatif. L'ouverture de ce nouveau marché, et l'arrivée de nouveaux clients, devraient avoir un résultat concret sur les résultats des producteurs.

Cependant, le lancement a été entaché de problèmes, notamment de pénuries de produits sur de nombreux marchés, la demande ayant dépassé l'offre. Certaines entités gouvernementales chargées de la vente et de la distribution de cannabis à des fins récréatives dans les différentes provinces ont déclaré avoir reçu moins de produits que prévu et ont prévenu que les pénuries pourraient durer des mois.

Les revenus du plus récent trimestre d'Aurora comptaient des revenus de 600 000 $ tirés des premières livraisons aux provinces, dans les derniers jours de septembre, en vue de la législation.

La société a ajouté que, dans les trois mois précédant le 30 septembre et dans les semaines qui ont suivi, elle avait réalisé « des progrès significatifs dans l'augmentation de sa capacité de production, notamment avec la réception de diverses licences de vente et de production ».