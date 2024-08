Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

« De plus en plus de gens commandent des choses sur Amazon. Au niveau environnemental et économique, quelle est la différence entre le fait que chacun se déplace au magasin pour acheter son produit ou que le livreur d’Amazon fasse une tournée journalière pour livrer les produits achetés ? »

– Pierre Gravelle

Vous n’êtes pas le seul à vous interroger à ce sujet : de nombreuses études ont tenté de répondre le plus fidèlement possible à cette question.

Au cours des dernières années, la popularité des achats en ligne au Québec n’a cessé de croître, selon le dernier rapport NETendances. En 2023, les adultes québécois ont dépensé environ 17,8 milliards de dollars en ligne, soit 7,3 milliards de plus qu’en 2018.

Une équipe de recherche du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a effectué, en 2021, des centaines de milliers de simulations pour déterminer quelle était la meilleure option de magasinage. Dans 75 % des cas, le magasinage en ligne s’est avéré le choix le plus durable.

Grosso modo, une « fourgonnette qui effectue 100 livraisons est plus écologique que 100 voitures qui se rendent au magasin », résume la Fondation David Suzuki sur son site web. Mais selon l’organisation, l’étude portait surtout sur « le dernier kilomètre », soit le moment à partir duquel l’article acheté entre dans le camion de livraison pour se rendre jusqu’à votre porte.

« Il y a beaucoup d’autres facteurs. Il y a l’origine, dans un premier temps, de la marchandise. Et, dans un deuxième temps, il y a la façon de distribuer le produit », explique le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), Damien Silès.

Le cas d’Amazon

Comme vous le mentionnez, les Québécois achètent de plus en plus sur Amazon, a révélé le dernier rapport NETendances. En 2023, c’est 51 % des achats en ligne des adultes québécois qui ont été faits sur la plateforme, contre 46 % en 2022.

Lors d’une journée habituelle, Amazon a révélé sur son site web qu’un livreur pouvait faire entre 170 et 190 arrêts : en matière d’émissions de gaz à effet de serre, voilà qui est vite rentabilisé. Sauf si on considère les éléments suivants.

Le nombre de véhicules de livraison sur les routes

Selon le Forum économique mondial, il augmentera de 36 % d’ici 2030. Cette augmentation du nombre de camions mènera non seulement à des émissions de gaz à effet de serre plus importantes, mais aussi à la congestion sur les routes, qui ne sont pas toutes aménagées pour répondre à ce besoin.

Le délai de livraison

Si Amazon se targue d’offrir un service hyper rapide, cela a un coût environnemental. « Quand les entreprises de livraison doivent respecter un délai d’un à deux jours […], elles n’ont pas le choix de mobiliser des camions et des avions qui ne sont pas remplis au maximum, ce qui augmente l’empreinte carbone de chaque article livré », explique la Fondation David Suzuki.

Les retours de marchandise

« Si vous faites des retours, soit vous rapportez l’article au magasin, soit quelqu’un vient le chercher. Et c’est là que ça pose un problème », résume Damien Silès. Selon le dernier Baromètre du Conseil québécois du commerce de détail, publié en 2023, 81 % des consommateurs retournent certains de leurs articles. « Le retour va coûter le double, parce que la voiture de livraison va revenir, elle va repartir. C’est la pire des choses à faire », ajoute le directeur général du CQCD.

Le ramassage en magasin

Le magasinage en ligne est peut-être de plus en plus populaire, mais 32 % des adultes adeptes de cyberachats au Québec récupèrent « tout le temps, très ou assez souvent leurs achats en ligne directement en magasin, afin d’éviter de payer les frais de livraison », selon le rapport NETendances 2023.

En conclusion

Amazon vise dans le mille en offrant des politiques de livraison et de retour très avantageuses pour le portefeuille de ses clients. « C’est que [Amazon] a les moyens financiers, techniques et mobiles pour faire ça. Cependant, la grande majorité des commerçants ne l’ont pas. Et c’est là que ça devient lourd », estime M. Silès.

Le Conseil québécois du commerce de détail estime que l’option la plus durable reste de se déplacer soi-même à vélo ou à pied pour effectuer un achat, si c’est possible.

Somme toute, Damien Silès estime que la livraison en bloc, comme le propose Amazon, est effectivement « moins pire » que de prendre soi-même sa voiture… S’il y a peu de camions sur les routes, si on n’est pas pressé de recevoir son achat, si on n’effectue pas de retours, et si on n’a pas à se déplacer pour aller chercher sa commande.