(Ottawa) Le Canada devrait imiter les États-Unis en imposant des tarifs douaniers sur les véhicules électriques et leurs composants produits en Chine, affirme le chef conservateur Pierre Poilievre. Le gouvernement répond que c’est un « hypocrite ».

La Presse Canadienne

« Nous voulons les emplois pour nos travailleurs, sur notre terre, sous notre drapeau », a déclaré M. Poilievre lors d’une conférence de presse dans une aciérie de l’Ontario.

M. Poilievre a tranché que le premier ministre Justin Trudeau « met en péril des centaines de milliers d’emplois » dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, de l’exploitation minière, de la construction automobile « en permettant à Pékin d’inonder nos marchés de véhicules électriques et d’autres produits fabriqués en Chine à des prix artificiellement bas ».

Il considère également que le gouvernement libéral « favorise les dictatures étrangères » puisque les rabais à l’achat d’un véhicule électrique sont aussi valables lorsqu’il est fabriqué en Chine. « C’est ridicule ! Ça n’a pas de bon sens », s’est-il insurgé.

Le cabinet de la ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, s'est déclaré sidéré que M. Poilievre reprenne à son compte la position du gouvernement voulant qu’il soit nécessaire de protéger les travailleurs canadiens de l’automobile des « pratiques commerciales déloyales » de la Chine dans le domaine des véhicules électriques.

Dans un courriel transmis à La Presse Canadienne, la directrice adjointe des communications de Mme Freeland, Katherine Cuplinskas, assure également que le gouvernement « en dira plus à ce sujet prochainement ».

« Poilievre arrive dans la conversation avec deux mois de retard et fait preuve d’hypocrisie. Il a un long passé antisyndical et il a travaillé de manière constante pour retarder la mise en œuvre des principaux crédits d’impôt à l’investissement du gouvernement, qui sont essentiels pour garantir la compétitivité du secteur automobile canadien au XXIe siècle », écrit Katherine Cuplinskas.

Mme Cuplinskas a dressé au passage la liste des journées cet été où sa patronne a, « contrairement à Pierre Poilievre », rencontré des représentants des syndicats et de l’industrie.

Vendredi, M. Poilievre a proposé notamment d’instaurer des droits de douane de 100 % sur les véhicules fabriqués en Chine et entrant au Canada, de 50 % sur les semi-conducteurs et les cellules solaires, et de 25 % sur les produits en acier et en aluminium, le graphite, d’autres minéraux essentiels. Il veut également qu’Ottawa cesse de donner des rabais sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

À la fin juin, Mme Freeland avait annoncé le lancement d’un processus pour imposer de nouvelles taxes à l’importation sur les véhicules électriques fabriqués en Chine et avait accusé Pékin d’avoir « intentionnellement créé une surcapacité et une offre excédentaire ».

La décision intervenait quelques semaines après que les États-Unis et la Commission européenne aient décidé d’imposer leurs propres nouveaux droits d’importation sur les véhicules électriques chinois, invoquant des subventions injustes visant à remplacer les véhicules plus chers fabriqués en Europe et en Amérique du Nord.