PHOTO LAUREN DECICCA, THE NEW YORK TIMES

(Bangkok) Les entreprises japonaises ont créé le secteur automobile thaïlandais à partir de rien durant les années 1960. Vers 1980, 90 % des voitures vendues en Thaïlande étaient de marques japonaises. Les Japonais ont investi dans des fournisseurs locaux et leurs voitures étaient réputées fiables.

Daisuke Wakabayashi, River Akira Davis et Claire Fu The New York Times

Après 1990, la concurrence américaine et sud-coréenne a ciblé le marché thaïlandais, mais sans grand succès.

Aujourd’hui, les constructeurs chinois se taillent une place grâce à ce que les Japonais n’offrent pas : des autos électriques bon marché. Depuis deux ans, les importations des marques chinoises BYD, Great Wall Motor et SAIC Motor bousculent les constructeurs japonais.

Le premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, s’est rendu en décembre au Japon avec un message pour les entreprises japonaises : investissez maintenant dans l’auto électrique ou la Chine vous vaincra.

« Vous n’êtes pas seuls au monde », a prévenu M. Thavisin, en entrevue avec les médias japonais.

PHOTO LAUREN DECICCA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Des assembleurs à l’œuvre sur le châssis d’une voiture électrique à l’usine de GAC Aion à Rayong, en Thaïlande

Le scepticisme initial des constructeurs face à l’auto électrique, très populaire en Thaïlande, a fait perdre du terrain à Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki et Isuzu, durement touchés à cause de leur offre limitée de modèles hybrides rechargeables ou tout électriques.

L’an dernier, leurs ventes en Thaïlande ont chuté de 25 % (le marché automobile du pays a baissé de 9 %) selon MarkLines, un fournisseur d’informations sur l’automobile.

En juillet, Honda a annoncé la cessation des activités en 2025 dans une de ses deux usines en Thaïlande. Suzuki a annoncé en juin la fermeture de sa seule usine au pays.

Les constructeurs japonais, qui détiennent encore 75 % du marché thaïlandais, prennent des mesures pour enrayer leur déclin. Lors du voyage de M. Thavisin au Japon, Toyota, Honda, Isuzu et Mitsubishi ont annoncé des investissements de 4,3 milliards de dollars sur cinq ans pour convertir leurs usines thaïlandaises à la construction de véhicules électriques. À la fin de 2023, Honda a produit ses premières voitures électriques en Thaïlande.

Une présence depuis 40 ans

Nissan a ouvert la première usine automobile japonaise en Thaïlande à Bangkok en 1962. À l’époque, les Thaïlandais achetaient à peine quelques milliers de véhicules par an. Toyota a suivi en 1964.

Très vite, les entreprises japonaises ont désigné la Thaïlande comme un centre d’exportation pour l’Asie du Sud-Est. Elles ont investi pendant des décennies pour établir au pays des réseaux de fournisseurs et de distributeurs, surtout pour les véhicules de type pick-up, vendus au pays et à l’étranger. La stratégie japonaise a porté ses fruits dans les années 1980 et 1990 en particulier, avec l’explosion de la demande en Asie du Sud-Est, alors que les États-Unis et l’Allemagne se concentraient sur l’Europe de l’Est.

L’Asie du Sud-Est, y compris la Thaïlande, est le principal marché de Mitsubishi et d’autres petits constructeurs japonais. Au cours de l’année financière qui a pris fin en mars, les ventes de Mitsubishi y ont chuté de 9 % par rapport à l’année précédente.

Les constructeurs japonais misent sur les filières hybride et électrique pour regagner le terrain perdu. En février, Mitsubishi a présenté une version hybride de son VUS Xpander en Thaïlande. L’entreprise affirme que les commandes dépassent déjà ses attentes.

PHOTO FOURNIE PAR MITSUBISHI Mitsubishi a présenté en Thaïlande une version hybride de son VUS Xpander.

Mais les constructeurs chinois sont de redoutables concurrents.

Taxi électrique

GAC Aion, la filiale électrique de Guangzhou Automobile Group, une entreprise d’État, a ouvert une usine et établi un réseau de vente en Thaïlande. Elle tente de pénétrer dans un bastion japonais : les taxis. Presque tous les taxis en Thaïlande sont des Toyota.

Avec un partenaire local, Gold Integrate, GAC Aion a lancé une berline tout électrique destinée exclusivement au marché du covoiturage et du taxi.

PHOTO LAUREN DECICCA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le président de Gold Integrate, Huang Yongjie

Depuis un an, il s’est écoulé plusieurs milliers de ce modèle, qui se vend environ 25 000 $, avec une garantie de neuf ans.

Selon Huang Yongjie, président de Gold Integrate, qui a aussi investi dans 15 concessions Aion, Toyota a réagi à l’entrée d’Aion sur le marché thaïlandais en réduisant le prix de son principal modèle de taxi de près de 3000 $.

C’est remarquable, a dit M. Huang, car « Toyota ne baisse jamais ses prix ».

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.

Lisez l’article original du New York Times (en anglais, abonnement requis)