PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) La Chambre de commerce du Canada (CCC) exhorte le gouvernement Trudeau à emboîter le pas à l’administration Biden en imposant à son tour des tarifs douaniers sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a d’ailleurs terminé jeudi une série de consultations à ce sujet avec les principaux acteurs de l’industrie automobile au pays. Une décision du cabinet pourrait être rendue sous peu dans ce dossier, selon nos informations.

Tout indique que cette décision sera annoncée quelques semaines après la visite officielle en Chine de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, en juillet dernier, la première depuis qu’elle a pris les commandes de la diplomatie canadienne en novembre 2021. Cette visite visait à rétablir les canaux de communication entre les deux capitales. Mais l’imposition de tarifs douaniers par le Canada risque de soulever de nouvelles tensions avec le régime communiste de Pékin.

D’autant plus que l’entreprise chinoise BYD, qui construit des véhicules électriques, vient d’entreprendre les démarches officielles pour percer le marché canadien, a rapporté le quotidien The Globe and Mail cette semaine.

En mai, le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé que les tarifs douaniers américains sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine seront multipliés par quatre, passant de 25 % à 100 %.

L’arsenal des tarifs douaniers a été utilisé pour plusieurs raisons : éviter que les véhicules chinois vendus à bas prix (environ 13 000 $ US) inondent le marché américain ; protéger l’industrie automobile aux États-Unis qui amorce son virage vers une plus grande proposition de fabrication de véhicules électriques ; et protéger la sécurité nationale étant donné que les véhicules électriques sont des machines à collecter des données.

Vigilance nécessaire

Dans les jours qui ont suivi cette décision du président Biden, le gouvernement Trudeau, qui a accordé des milliards de dollars en subventions, de concert avec les provinces de l’Ontario et du Québec, pour attirer des usines de fabrication de batteries et de véhicules électriques, avait ouvert la porte à l’utilisation du même arsenal pour les mêmes raisons.

Selon la CCC, il ne fait aucun doute qu’Ottawa doit emboîter le pas à Washington. La même vigilance s’impose des deux côtés de la frontière, d’autant plus que l’industrie automobile est fortement intégrée entre les deux pays.

« Le secteur des véhicules électriques au Canada est en pleine croissance, mais il risque d’être fragilisé par l’arrivée des véhicules électriques chinois sur notre marché », a affirmé Matthew Holmes, premier vice-président aux politiques et aux relations gouvernementales de la CCC.

Nous avons vu la Chine saper à plusieurs reprises et systématiquement les chaînes d’approvisionnement et les marchés mondiaux par le biais de pratiques déloyales. Et les risques de vulnérabilités en matière de cybersécurité dans les véhicules électriques doivent être mieux compris et traités par le gouvernement avec la participation étroite des partenaires industriels. Matthew Holmes, premier vice-président aux politiques et aux relations gouvernementales de la CCC

La CCC a aussi rappelé qu’à l’aube de la révision de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), prévue l’an prochain, le gouvernement Trudeau a tout intérêt à démontrer que le Canada est prêt à faire front commun pour protéger le secteur automobile qui est si intégré en Amérique du Nord.

Pas l’unanimité

Au bureau de la ministre Chrystia Freeland, la directrice ajointe des communications, Katherine Cuplinskas, a indiqué dans un courriel à La Presse que « toutes les options sont sur la table ». Mais le ton de sa déclaration laisse peu d’équivoque sur les intentions d’Ottawa.

« Le gouvernement du Canada croit fortement qu’il est nécessaire d’agir afin d’uniformiser les règles du jeu pour les travailleurs canadiens de l’automobile et pour que l’industrie canadienne des véhicules électriques soit compétitive sur les marchés nationaux, nord-américains et mondiaux », a-t-elle écrit dans ce courriel.

« Toutes les options – y compris une surtaxe – sont sur la table pour protéger les travailleurs canadiens et les chaînes d’approvisionnement canadiennes de véhicules électriques contre la concurrence déloyale de la Chine, qui mène une politique intentionnelle de surcapacité dirigée par l’État et qui ne respecte pas de normes rigoureuses en matière de travail et d’environnement », a-t-elle ajouté.

Une telle mesure protectionniste ne fait toutefois pas l’unanimité. Car certains estiment que l’imposition de tarifs douaniers pourrait avoir pour effet de maintenir les prix des véhicules électriques encore trop élevés pour les consommateurs.

Selon Statistique Canada, les véhicules zéro émission représentaient un peu plus de 10 % de toutes les nouvelles immatriculations de véhicules automobiles en 2023. Ottawa veut accélérer la transition vers l’électrification des transports. À compter de 2035, tout véhicule neuf commercialisé au pays devra être électrique ou à hydrogène.