(Ottawa) Le gouvernement Trudeau surestime d’environ deux milliards de dollars les revenus que pourra récolter le fisc canadien cette année à la suite de la hausse du taux d’inclusion des gains en capital pour les particuliers et les sociétés – une mesure controversée du dernier budget visant à limiter l’ampleur du déficit fédéral.

C’est du moins ce qu’avance le directeur parlementaire du budget (DPB) Yves Giroux dans un rapport publié jeudi. Cette mesure, décriée par les gens d’affaires, des propriétaires de logements qui utilisent ces investissements pour se doter d’un fonds de pension et le Parti conservateur, est entrée en vigueur le 25 juin, soit environ deux mois après que la ministre des Finances Chrystia Freeland a déposé son budget à la Chambre des communes.

La portion imposable des gains en capital est donc passée de 50 % à 66 % pour les individus qui déclarent annuellement plus de 250 000 $ de gains en capital. En dessous de ce montant, la portion de gains en capital imposable est demeurée à 50 %. La taxe sur le gain en capital s’applique notamment sur les résidences secondaires, les chalets ou les immeubles à logements.

Dans le cas des entreprises, la portion de gains en capital qui est imposable est aussi passée de 50 % à 66 % dès le premier dollar de gain.

Selon les calculs du ministère des Finances, l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital devrait rapporter au fisc 19,3 milliards de dollars sur cinq ans, dont 6,9 milliards de dollars dès le présent exercice financier et 3,37 milliards en 2025-2026.

Or, le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, estime que le gouvernement Trudeau fait preuve d’optimisme. Selon lui, cette mesure budgétaire rapporterait 17,4 milliards de dollars entre 2024-2025 et 2028-2029, soit deux milliards de dollars de moins que prévu. Selon ses estimations, les revenus supplémentaires de cette hausse atteindront cinq milliards de dollars cette année.

Le manque à gagner surviendrait donc dès le présent exercice financier au moment même où le gouvernement Trudeau jure qu’il maintiendra le déficit sous la barre des 40 milliards de dollars coûte que coûte.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre des Finances Chrystia Freeland

« Le budget de 2024 a été déposé le 16 avril 2024, ce qui a donné aux contribuables environ 10 semaines pour effectuer leur planification fiscale avant que la modification du taux d’inclusion ne s’applique le 25 juin 2024. Certains actifs sont difficiles à liquider, comme les biens immobiliers, les options d’achat d’actions non acquises ou les actions de sociétés privées », souligne le directeur parlementaire du budget dans son analyse.

Il a fait ses calculs en mettant dans sa grille d’analyse l’hypothèse qu’il y aurait une augmentation des réalisations de gains en capital de 15 % pour les sociétés et de 10 % pour les particuliers.

Il a tenu à souligner que les gains en capital « sont plus volatils que les autres types de revenus » et qu’il est par conséquent plus difficile d’en prédire la valeur avec précision, étant influencés par plusieurs facteurs tels que la conjoncture du marché, les cycles économiques et les changements en matière de politique fiscale.

L’Institut économique de Montréal (IEDM) affirme que le rapport du DPB est une preuve de plus que cette hausse de la taxe sur les gains en capital était mal avisée.

« Cette hausse d’impôt est une mesure cynique, comptant largement sur une vente massive d’actifs avant son entrée en vigueur », a avancé Emmanuelle B. Faubert, économiste à l’IEDM. « L’analyse du directeur parlementaire du budget vient confirmer ce que l’on pensait : jamais cette hausse d’impôt ne rapportera autant qu’à la première année, comme elle vient réduire l’incitation à investir dans nos jeunes entreprises. »

Le Parti conservateur, qui a voté contre cette mesure aux Communes, affirme que les calculs du DPB démontrent l’improvisation budgétaire du gouvernement Trudeau. Il promet de réduire le fardeau fiscal s’il forme le prochain gouvernement.

« Ce rapport ne fait que renforcer le fait que ce gouvernement libéral de Justin Trudeau invente les choses au fur et à mesure et qu’il n’a aucune idée de ce qu’il fait. Ce qui reste inchangé, c’est que les riches amis de Trudeau et les milliardaires qui l’emmènent en vacances luxueuses ne paieront pas un sou de plus. Ce seront plutôt les travailleurs et les Canadiens de la classe moyenne qui n’ont pas les moyens de se nourrir, de se chauffer et de se loger après neuf ans sous ses mesures inflationnistes et ses taxes qui seront tenus responsables de ses dépenses », a martelé le député conservateur Pierre Paul-Hus.

Au bureau de la ministre des Finances, la directrice ajointe des communications, Katherine Cuplinskas a affirmé que l’objectif du gouvernement est de rendre le régime fiscal plus équitable.

« Nous nous engageons à assurer une chance équitable pour chaque génération – en construisant plus de logements, en diminuant le coût de la vie et en créant plus d’emplois bien payés. Et pour ce faire, nous rendons le système fiscal canadien plus équitable. C’est ce qui est fiscalement responsable », a-t-elle dit.