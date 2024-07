(Ottawa) L’économie canadienne a continué de garder la tête hors de l’eau en mai, avec une croissance de 0,2 %, alimentée par l’expansion du secteur manufacturier et du secteur public.

Nojoud Al Mallees La Presse Canadienne

Le rapport sur le produit intérieur brut publié mercredi par Statistique Canada indique que le commerce de détail et de gros ainsi que le secteur pétrolier et gazier ont pesé sur la croissance.

Cependant, il souligne la contribution de l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain à la croissance économique en mai.

« L’industrie du transport du pétrole brut par oléoduc et des autres services de transport par pipeline a progressé de 1,5 %, en partie sous l’effet de l’entrée en service de l’oléoduc agrandi de Trans Mountain, les premiers pétroliers transportant du pétrole brut Western Canadian Select ayant quitté le port de Vancouver à la fin du mois de mai », indique le rapport.

Les économistes ont noté que même si les dernières données sont légèrement meilleures que prévu, elles réaffirment le fait que la croissance économique est timide, justifiant une réduction continue des taux d’intérêt de la part de la Banque du Canada.

L’agence fédérale estime que la croissance a été légèrement modérée en juin à 0,1 %, la progression dans la construction, l’immobilier, la location et le crédit-bail, ainsi que la finance et l’assurance étant partiellement compensée par une baisse dans le secteur manufacturier et le commerce de gros.

Pour le deuxième trimestre, Statistique Canada prévoit une croissance du produit intérieur brut réel à un taux annualisé de 2,2 %.

« L’économie canadienne a fait légèrement mieux que prévu au cours des derniers mois du deuxième trimestre, sans pour autant enregistrer une performance digne d’une médaille si on la juge en termes de gains de production par habitant », a écrit l’économiste en chef de la CIBC, Avery Shenfeld.

Les données entraîneront probablement quelques légers ajustements à la hausse des prévisions pour le PIB du deuxième trimestre, mais pas suffisamment pour empêcher une nouvelle baisse des taux de la Banque du Canada en septembre, qui est davantage liée aux progrès observés dans les chiffres de l’inflation. Avery Shenfeld, économiste en chef de la CIBC

Les derniers chiffres de croissance économique surviennent une semaine après que la Banque du Canada a abaissé son taux d’intérêt directeur pour une deuxième fois consécutive.

Le gouverneur Tiff Macklem a indiqué que la décision de la banque centrale s’expliquait en partie par l’affaiblissement des conditions économiques.

« Cette nécessité d’une reprise de la croissance fait partie de notre décision de réduire le taux d’intérêt directeur aujourd’hui », a déclaré M. Macklem le 24 juillet.

Même si l’économie n’a pas sombré dans la récession, la croissance a été faible, notamment si l’on prend en compte la croissance démographique.

Le marché du travail a également ressenti le poids des coûts d’emprunt élevés, les diplômés et les nouveaux arrivants étant particulièrement touchés par la diminution des occasions d’emploi.

Le taux de chômage a augmenté régulièrement au cours de la dernière année, atteignant 6,4 % en juin.

Les réductions des taux d’intérêt par la Banque du Canada devraient atténuer une partie de la pression sur l’économie, même si, à 4,5 %, son taux directeur continue de restreindre la croissance économique.

De nombreux observateurs s’attendent à ce que la Banque du Canada procède à une autre réduction des taux d’intérêt en septembre.

« Nous pensons que le contexte économique devrait donner à la Banque du Canada la possibilité de réduire encore les taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion en septembre », a écrit Abbey Xu, économiste à RBC, dans une note aux clients mercredi.

La Banque du Canada a été la première banque centrale du G7 à commencer à baisser son taux d’intérêt de référence cette année.

Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine a déclaré mercredi que de plus grands progrès avaient été réalisés dans le ralentissement de l’inflation jusqu’à son objectif de 2 %, signe que la banque centrale se rapproche d’une réduction de son taux d’intérêt directeur pour la première fois en quatre ans.