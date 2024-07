Cuba vit des pénuries de nourriture et de carburant qui alimentent la grogne des Cubains. Depuis 2021, l’île a perdu 10 % de sa population.

Aux prises avec la pire crise économique depuis l’effondrement de l’Union soviétique, Cuba interdit les comptes bancaires américains aux entrepreneurs afin de garder les dollars au pays.

Jim Wyss et Stephen Wicary Bloomberg

Depuis la semaine dernière, tous les paiements aux fournisseurs étrangers doivent transiter par des banques locales. C’est la plus récente mesure prise contre les entreprises, que le régime communiste tient responsables de l’inflation galopante (31 % en 2023).

Pénuries et dépopulation

Ce tour de vis imposé au secteur privé a peu de chances de régler les pénuries de nourriture et de carburant qui alimentent la grogne des Cubains et qui ont déclenché des manifestations contre le gouvernement. Depuis 2021, l’île a perdu 10 % de sa population. Certains s’enrôlent même dans l’armée russe et se battent en Ukraine, attirés par de généreuses primes et un passeport russe.

Le président Miguel Díaz-Canel a nié toute « chasse aux sorcières » contre le secteur privé. Dans un discours le 20 juillet, il a déclaré que trop de petites entreprises se contentaient d’importer des biens et de les vendre à un prix majoré, « ce qui répond aux besoins à court terme du peuple, mais ne contribue en rien au développement durable du pays ».

PHOTO ELIANA APONTE TOBAR, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Les frères Ricardo et Oscar Fernandez ont lancé en 2022 Deshidratados Habana, qui produit et exporte des aliments déshydratés. Plus de 11 000 petites entreprises ont ouvert à Cuba depuis 2021.

Cette interdiction survient un mois après que l’administration Biden a ouvert le système bancaire américain aux Cubains. Elle frappe de plein fouet les entrepreneurs de l’île, affirme Oniel Diaz, PDG d’Auge, un cabinet-conseil aux entreprises qui a plus de 300 clients. Incapables d’obtenir des devises fortes sur le marché local, nombre d’entre eux utilisent des comptes offshore pour faire des affaires.

« Les règlements n’ont pas encore été publiés, on n’en connaît pas la portée, mais on voit déjà les gens limiter leurs importations, en particulier de produits alimentaires », dit-il.

Selon Aldo Alvarez, fondateur de Mercatoria, une société d’importation, de distribution et de production alimentaire de Cuba, les entrepreneurs sont sur les dents : « Certains pensent que l’État veut nous faire fermer, d’autres pensent qu’il veut juste plus de contrôle » dans un contexte d’évasion fiscale généralisée, explique M. Alvarez, qui est aussi membre du Cuba Study Group, établi aux États-Unis. « La situation économique est incroyablement dure, et le cadre juridique change sans arrêt. »

PHOTO ELIANA APONTE TOBAR, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Des ouvriers taillant du bois à l’atelier de Dforja Creaciones, une petite entreprise privée de meubles à La Havane, le 10 février 2024

L’interdiction d’utiliser des comptes bancaires américains s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à conserver les dollars. Le premier ministre Manuel Marrero a annoncé le 18 juillet que les devises étrangères seront acceptées par les hôtels et autres destinations touristiques.

Le facteur Trump

L’incertitude politique que suscite le possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche – conjuguée au marasme économique – n’augure rien de bon pour le gouvernement cubain.

Il cherche probablement à « amasser autant d’argent que possible avant que les choses tournent vraiment mal », observe Michael Bustamante, professeur d’histoire à l’Université de Miami.

L’économie cubaine a connu une brève période de croissance et d’optimisme quand Barack Obama a normalisé les relations États-Unis–Cuba en 2015. Mais l’île est retombée dans le désespoir quand Donald Trump a imposé de sévères sanctions après son élection en 2016. La COVID-19 a ensuite décimé l’industrie touristique – pilier de l’économie –, privant le gouvernement de devises étrangères.

PHOTO RAMON ESPINOSA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La pandémie a durement affecté le secteur touristique cubain.

Face à la grogne et à la contestation, le gouvernement cubain a autorisé en 2021 la création de petites entreprises. Depuis, plus de 11 000 PME ont été créées, mais des centaines ont été fermées par l’État pour violation des règles.

Selon Mark Entwistle, ancien ambassadeur du Canada à Cuba et chercheur à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto, les restrictions récentes ne changent rien au fait que le gouvernement a besoin des nouvelles entreprises pour maintenir l’économie à flot.

« Le secteur privé est là pour rester à Cuba, largement soutenu par le gouvernement, a-t-il déclaré par courriel. Bien sûr, le diable est dans les détails. »

Cet article a été publié par Bloomberg.

Lisez l’article dans sa version originale (en anglais ; abonnement requis)