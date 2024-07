Deux réductions de taux consécutives et d’autres à venir. Tel est le message de la Banque du Canada, alors que l’économie en ralentissement n’a plus besoin de taux d’intérêt aussi punitifs pour contenir l’inflation. En fait, la banque centrale continue de s’attendre à une réaccélération de la croissance économique au cours du second semestre, mais pas assez pour perturber le ralentissement de l’inflation. À la CIBC, nous pensons qu’il faudra un peu plus de temps pour que la réduction des taux d’intérêt engendre une réaccélération de la croissance. Entre-temps, le ralentissement de l’économie et de l’inflation pourrait motiver deux autres baisses du taux d’intérêt directeur en septembre et en octobre, pour terminer l’année à 4 %.