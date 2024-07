Le panier d’épicerie est déjà plus cher à cause des changements climatiques.

Dans r/Costco – un groupe Reddit consacré à la chaîne de magasins bien connue –, c’était la consternation. La grosse bouteille d’huile d’olive qu’ils achetaient depuis des années – la meilleure et la moins chère, disaient-ils – coûtait soudain deux fois plus cher qu’avant.

Sarah Kaplan et Rachel Siegel The Washington Post

« C’est fou raide ! », a écrit un membre, au mois de mars. « Pourquoi l’huile d’olive est-elle si chère ? »

On pourrait penser que la flambée des prix de l’épicerie vient avec le reste de l’inflation, ni plus ni moins. Mais des économistes soupçonnent un complice dont on n’a pas fini d’entendre parler : le changement climatique. D’autant plus que tous les mois de 2024 ont été les plus chauds jamais enregistrés. Juin, avec sa canicule dans le nord-est de l’Amérique du Nord, a aussi établi un nouveau record.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le prix mondial de l’huile d’olive est à un niveau record, selon des données du Fonds monétaire international.

Selon la Banque centrale européenne et l’Institut de Potsdam pour la recherche sur les incidences du climat, la hausse des températures pourrait ajouter chaque année jusqu’à 1,2 point de pourcentage à l’inflation mondiale d’ici 2035. Les effets se font déjà sentir : la sécheresse en Europe dévaste la récolte d’olives. En Afrique de l’Ouest, les fortes pluies et la chaleur extrême font pourrir les plants de cacao. Incendies de forêt, inondations et catastrophes naturelles font aussi grimper les primes d’assurance.

Les chercheurs prévoient des effets économiques encore plus importants.

Tempêtes, sécheresses, inondations…

Les températures deviendront insupportables pour les cultures et les travailleurs. Tempêtes violentes et sécheresses prolongées perturberont les transports et les flux commerciaux. Les risques en hausse rendront plus difficile l’assurance de tous les biens, maisons ou entreprises.

Il s’agit là d’effets très importants, qui iront en s’aggravant. Notre seul recours est d’essayer de limiter les changements climatiques. Max Kotz, économiste spécialiste du climat à l’Institut de Potsdam

Pour l’instant, on ne peut préciser l’effet du changement climatique sur les prix au-delà de quelques produits. Trop de facteurs – guerres et problèmes de transport – dopent eux aussi les coûts en ce moment.

Mais les économistes sont formels : un monde plus chaud sera plus cher.

À l’épicerie

Le prix mondial de l’huile d’olive est à un niveau record, selon des données du Fonds monétaire international. Cela est lié à un autre record malvenu : 2023 a été la deuxième année parmi les plus chaudes jamais enregistrées en Europe.

Les oliviers ont souffert de l’hiver doux et ont produit peu de fruits1. Puis, l’été venu, il a fait 45 oC et les rares olives sont tombées avant de mûrir.

PHOTO MAHMUD TURKIA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Oliviers dans un champ asséché près du village libyen de Kabao, en mai dernier

L’air brûlant a asséché la végétation et les sols, provoquant le flétrissement et la mort des plantes dans une grande partie de l’Europe.

La production d’huile d’olive du continent a à peine atteint la moitié du niveau normal, d’après le département de l’Agriculture des États-Unis. L’Union européenne produisant plus de 60 % de l’huile d’olive mondiale, la pénurie a été ressentie dans les épiceries du monde entier… et par les membres du forum Reddit de Costco.

Les denrées alimentaires sont parmi les produits les plus susceptibles de coûter plus cher à cause du climat, note M. Kotz. Les plantes perdent de l’eau par les feuilles, cessent de former des fleurs et des fruits, puis perdent la capacité d’effectuer la photosynthèse. Cultures, bétail et pêcheries sont très sensibles aux variations environnementales.

Le cacao, plus rare et plus cher

Le cacao – déjà à un prix record2 – pourrait être très vulnérable à l’augmentation future des températures, estime Jerry Nelson, économiste agricole à l’Université de l’Illinois.

Les plants de cacao sont génétiquement très similaires, donc moins susceptibles de présenter des mutations pouvant les aider dans un environnement changeant.

En outre, la grande chaleur et l’humidité extrême en Afrique de l’Ouest rendent le travail des agriculteurs dangereux.

PHOTO ANGE ABOA, ARCHIVES REUTERS Plantation de cacaoyers en Côte d’Ivoire

Selon une étude du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le risque de mauvaises récoltes simultanées dans les principales régions productrices de maïs pourrait passer de 6 % par an au cours des dernières décennies à 40 % si le monde se réchauffe de 1,5 oC par rapport aux températures préindustrielles – un seuil que la planète devrait dépasser d’ici 10 ans.

D’ici 2035, les changements climatiques pourraient faire grimper de 3,2 % l’inflation annuelle des prix des denrées alimentaires, bien plus que le taux cible de 2 % des banques centrales.

Assurance et transports

La hausse des coûts d’assurance du matériel et des bâtiments aura aussi une incidence sur les prix des denrées, tout comme les nouvelles difficultés que les évènements météos extrêmes peuvent causer dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

La sécheresse en Amérique centrale a par exemple fait baisser le niveau d’eau dans le canal de Panamá, un axe de transport maritime crucial. Les autorités panaméennes ont dû limiter le tonnage admis et le nombre de passages.

PHOTO MATIAS DELACROIX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cargo empruntant le canal de Panamá, en juin dernier

Ayman Omar, professeur à l’American University, estime que la situation au Panamá est emblématique des problèmes qui toucheront les chaînes d’approvisionnement avec l’augmentation des températures et des évènements météorologiques extrêmes. Une inondation, une sécheresse, un ouragan – pris isolément – peut n’avoir qu’un effet marginal sur le coût d’un bien transporté. Mais si de multiples évènements se produisent en même temps, « nous ne sommes pas en mesure actuellement d’encaisser tous ces coups », estime M. Omar.

« Nous allons voir apparaître de nombreux problèmes liés au climat, qu’il s’agisse de chaleur ou d’inondations, a déclaré M. Omar. Même si cela n’a pas de répercussions sur vos composants et votre production, cela a une incidence sur votre transport et votre distribution.

Tôt ou tard, a-t-il ajouté, « la disponibilité diminue et le coût augmente. À long terme, c’est la réalité ».

Cet article a été publié à l’origine dans le Washington Post.

Lisez l’article original du Washington Post (en anglais, abonnement requis)