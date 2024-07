Le Produit intérieur brut (PIB) englobe la production de tous les biens et services dans l’économie, y compris ceux des gouvernements. Les services publics de santé, d’éducation ou autres sont donc bel et bien inclus dans le PIB.

Question : On sait que le PIB est la valeur totale des biens et services produits au sein d’un État. Celui-ci inclut-il les services publics ? Si oui, quelle est donc la valeur des services de l’éducation ou des services de santé, par exemple ? Comment est-elle calculée ? Et dans quelle mesure ces services contribuent-ils à augmenter ou à diminuer le PIB ? Autrement dit, le PIB d’un État « providence » est-il plus faible que celui qui n’offre aucun avantage social ? Merci de m’éclairer. – Michèle Ruel, Sainte-Agathe-des-Monts

Le Produit intérieur brut (PIB) englobe la production de tous les biens et services dans l’économie, y compris ceux des gouvernements. Les services publics de santé, d’éducation ou autres sont donc bel et bien inclus dans le PIB.

Le PIB est calculé de trois façons différentes, dont les deux plus connues sont l’approche des dépenses, d’une part, et l’approche des revenus, d’autre part.

Avec l’approche des revenus, il est possible d’extirper les valeurs attribuées aux secteurs de la santé et de l’éducation. Cette approche fait la somme de tous les revenus des intervenants économiques, y compris la rémunération des employés et les revenus nets des entreprises (les profits), auxquels s’ajoutent les revenus des gouvernements (impôts moins subventions), entre autres.

Pour la santé et l’éducation, c’est donc la masse salariale du personnel qui détermine, dans le PIB, la hauteur de ces services offerts à la population, notamment.

Ainsi, la grève du secteur public, l’automne dernier, a fait reculer les heures de services offerts aux contribuables et donc le PIB. À l’inverse, pendant la pandémie, la hausse des volumes des services de santé a fait augmenter le PIB.

Une telle hausse, à long terme, exige toutefois le prélèvement de plus d’impôts auprès des particuliers et des entreprises, ce qui vient diminuer d’autant leurs revenus ou profits, et donc le PIB, toutes choses étant égales par ailleurs.

La forte présence de l’État dans l’économie, comme c’est le cas au Québec, peut avoir des effets bénéfiques à long terme, mais aussi des effets nuisibles.

Par exemple, une population plus instruite, grâce au système d’éducation, est de nature à améliorer le fonctionnement de l’économie. Non seulement des employés mieux formés sont plus efficaces, mais ils contribuent aussi à l’innovation et à la productivité, qui rehausse le PIB par heure travaillée.

De plus, une population plus instruite, en meilleure santé et qui bénéficie de bons services sociaux risque aussi d’améliorer la cohésion sociale et le bien-être, ce qui peut favoriser la croissance économique.

En revanche, un gouvernement obèse peut exiger des impôts trop élevés aux particuliers et aux entreprises. Ce fardeau fiscal lourd risque de nuire à la compétitivité des entreprises et donc à la croissance économique et au PIB (une entreprise qui paie trop d’impôts ne pourra pas offrir des biens à des prix aussi bas que ses concurrents).

De plus, un État qui serait trop généreux pour ses citoyens pourrait nuire à la motivation de certains à chercher des solutions hors de l’État pour bien vivre, nuisant au dynamisme de l’économie.

Bref, il faut un équilibre, qui fait l’objet de débats auprès des économistes de diverses tendances.

Selon le récent Panorama des finances publiques de l’Université de Sherbrooke, le secteur de la santé représentait au Québec 13,4 % du PIB en 2022, tandis que celui de l’éducation primaire-secondaire s’élevait à 4,1 % du PIB1.

Si le Québec était un pays, ces niveaux de dépenses le placeraient respectivement au 2e rang et au 7e rang des grands pays industrialisés. En santé, 73 % des dépenses sont publiques au Québec, et en éducation, 93 %.

Comme le PIB du Québec atteignait 546 milliards de dollars en 2022, selon Statistique Canada, on peut estimer que le PIB de la santé (public et privé) avoisinait 73 milliards, et celui pour le primaire-secondaire, 22,4 milliards.

